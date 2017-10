A Muñiz, la Copa del Rei no li molesta: «Anirem a Girona a guanyar el partit»

A partir de demà, el Girona aparcarà la Lliga i canviarà el xip per centrar tots els seus sentits en la Copa del Rei. Aquest any hi debuta directament als setzens de final, en una eliminatòria que l'enfrontarà al Llevant amb el partit d'anada a l'estadi de Montilivi. D'aquesta cita en va parlar ahir Juan Ramón López Muñiz, l'entrenador del conjunt valencià. Va admetre que el doble enfrontament li servirà per «donar minuts» a aquells jugadors del seu planter que compten amb menys protagonisme. I també va elogiar la «competitivitat» del Girona, un conjunt que veu «molt similar» al seu. «És un bon moment perquè els futbolistes que tenen menys oportunitats reclamin una posició a l'equip. Entrarà gent que necessita jugar i és important que tothom tingui minuts», valorava. Va afegir que, tot i això, no només es visitarà Montilivi per fer-hi proves. «Intentarem guanyar el partit», recordant que «això és una eliminatòria de 180 minuts» en la que «mirarem de fer-ho el millor possible». Del Girona, va dir que «ve de pujar, com nosaltres. Té una bona plantilla i segur que competirà».