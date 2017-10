La premsa de Madrid escalfa el duel de Girona

«Alerta Màxima». Com si d'un partit d'alt risc es tractés. Així han venut els diaris, ràdios i televisions que cobreixen l'actualitat del Reial Madrid la visita de l'equip blanc a Girona d'aquest diumenge

l Madrid no portarà el seu autobús oficial a Girona per motius de seguretat». Fins aquí el titular. Informatiu, sense gaire més. D'això, però sobretot de la notícia que l'acompanya publicada a El Mundo se n'ha fet potser un gra massa. La premsa de Madrid s'encarregava ahir d'escalfar el duel que l'equip blanc jugarà el diumenge a Montilivi. Una cita històrica per a Girona, club i ciutat, que arriba el dia de Sant Narcís, amb les Fires en dansa. Amb les entrades exhaurides i una gran expectació. Però se li ha volgut buscar tres peus al gat. Diaris, ràdios i televisions de la capital se'n feien ahir ressò. Exageradament. Barrejant-hi ingredients polítics i afegint més llenya al foc en ple xoc de trens institucional.

Sovint es diu que no s'ha de barrejar política i esport. És gairebé impossible, en un país on els principals diaris esportius solen fer-ho, i més en portada. Ha tornat a passar i, aquest cop, amb el Girona pel mig. El Mundo era l'encarregat de destapar la capsa dels trons. Per explicar, simplement, que el Reial Madrid no farà servir el seu autobús oficial per desplaçar-se a Montilivi, una pràctica que s'ha repetit d'altres vegades i que aquest cop, per logística, ha de tornar a dur a terme, s'hi ha posat més pa que formatge. «El club blanc eleva el seu protocol» i també «es manté atent a possibles mobilitzacions al carrer i vagues», es podia llegir una mica més avall del titular. El text ja ho acabava de rematar. Primer, recordant que Girona és «la ciutat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont», per cafegir que el viatge està «assenyalat en vermell des de fa setmanes pel departament de seguretat» del Madrid. Encara n'hi ha més. S'assegura que l'entitat vol «evitar la sobreexposició de símbols en un desplaçament calent per l'atmosfera social que envoltarà el partit, a la capital catalana on més força té l'independentisme».

La realitat és que aquest no serà el primer cop que el Madrid viatgi sense el seu autobús oficial. Sense anar més lluny, ja ho va fer en l'última Supercopa d'Espanya, quan la tornada es va disputar a Barcelona, o en partits a València o a Pamplona. A més, aquest cop la logística també obliga que així sigui. L'autobús oficial ha d'estar el dimecres a Wembley, per al partit de Lliga de Campions amb el Tottenham, per la qual cosa dur-lo a Girona no era el més còmode per als encarregats de traslladar-lo des d'una ciutat fins l'altra.

La premsa que segueix l'actualitat madridista va dedicar-se a amanir la informació. Es va poder llegir de tot. Fins i tot en un titular s'hi va posar «Alerta màxima». Per afegir-hi encara més teca, el diari Marca recollia declaracions d'un membre del club que, entre altres coses, explicava per què el Madrid viatjarà el dissabte a la tarda en avió (no se sap si a Barcelona o a Vilobí), i cobrirà els trajectes per carretera amb un bus de lloguer, un pla de viatge que podria patir alguna variació. «Perquè la incertesa és màxima, no sabem què passarà en els propers tres dies», deia, abans que es pogués llegir: «Ningú sap amb tota certesa si hi haurà Mossos, Policia Nacional o Guàrdia Civil. Tampoc es descarta que el club blanc viatgi el mateix dia del partit si s'aplica el 155 i la crispació social és enorme». As, Cuatro i moltes emissores de ràdio també se'n van fer ressó. De moment, de crispació ben poca. Si més no, alegria. La d'una afició que des de l'agost no celebrava una victòria i que dilluns, de nou, ho va poder tornar a fer.