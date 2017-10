Una Copa abans del plat fort

De primer, una deliciosa victòria a Riazor. De les que entren bé. I de segon, el plat fort. Tot un Reial Madrid a Montilivi. Però abans, per pair bé i per fer espai a l'estómac, el millor és prendre una copa. Ressuscitats a la Lliga i amb una prova amb majúscules a tocar, el Girona obre un parèntesi per debutar a la Copa del Rei. Una competició que encara prou motivat després de superar el Deportivo, però que no encapçala, ni de bon tros, la llista de desitjos del vestidor ni de la directiva. Fer un bon paper i intentar eliminar el Llevant, el rival a l'eliminatòria dels setzens, és l'objectiu. El de Machín, a part, és donar descans als teòrics titulars i oferir minuts als menys habituals. Tot plegat, per equilibrar l'estat físic de la plantilla. I si de passada s'aconsegueix un bon resultat, molt millor.

«Volem passar l'eliminatòria», deia el tècnic ahir a la tarda a Montilivi. No enganyava pas. En el seu imaginari, arribar a vuitens no estaria pas tan malament. Per intentar-ho, sap que «necessito els jugadors que estiguin millor per competir». És evident que «la majoria» dels que van jugar a Riazor descansaran. Perquè fa ben poc del duel amb el Deportivo, però també perquè la Lliga no dona descans i diumenge hi ha un altre partit. Un partidàs, en aquest cas. Amb gairebé tothom disponible, Machín i el seu cos tècnic faran moltes rotacions en un onze que serà inèdit i que presentarà un munt de cares noves.

No hi seran Pedro Alcalá ni tampoc Farid Boulaya. El central es va operar fa quatre setmanes i ahir va entrenar-se per primer cop. No està encara per competir i «per precaució» quedarà fora de la convocatòria. El cas del migcampista francès és, si més no, sorprenent i alhora desesperant. Inèdit a la Lliga (no ha jugat ni un sol minut ni tampoc ha estat citat en cap jornada), tampoc participarà en una competició que hauria de ser propícia per veure'l en acció. Ni això. Segons Machín, Boulaya té unes molèsties que l'impedeixen entrenar-se al cent per cent. Com Alcalá, no anirà convocat. També és difícil que hi sigui Stuani. Ahir va exercitar-se a part i d'ell es va dir que «té una molèstia al gluti» que l'obligarà a passar un petit examen mèdic. Això sí, està previst que el pitxitxi estigui a punt per rebre el Madrid.

La resta, tots disponibles. Encara que alguns dels titulars habituals descansaran i ni treuran el cap a la llista. «Encara no he decidit del tot l'onze», deia ahir Machín. Una cosa és clara: hi haurà molts canvis. Una de les moltes incògnites és saber qui jugarà sota pals, després que Bounou pispés la titularitat a la Lliga a Gorka el passat dilluns. Una altra és veure qui ocuparà el carril dret (Maffeo, l'únic jugador per a aquesta posició, descansarà segur). El que sembla clar és que Timor per fi disposarà dels seus primers minuts, un cop superada la lesió al peu amb què va arribar del Leganés.



Els setzens, el sostre

Anar passant rondes i arribar al més lluny possible no és ara mateix l'objectiu a curt, mitjà o llarg termini del Girona. Salvar la categoria, en el seu primer any a l'elit, és l'única meta de la plantilla, encara que intentar fer un bon paper i, per què no, eliminar el Llevant, és a la ment dels jugadors i també del cos tècnic. Si això s'aconsegueix, el club superaria el seu sostre en aquesta mateixa competició. Com a molt, ha estat capaç de plantar-se fins als setzens i no més enllà. Abans de la present edició hi ha arribat dues vegades i sempre l'ha eliminat un equip de Primera. El precedent més recent data de la temporada 2013/14. En aquella ocasió, els gironins van enfrontar-se a doble partit amb el Getafe, d'una categoria superior. Tot i el positiu 1-1 de l'anada, un contundent 4-1 al Coliseum, el dia que va debutar Sebas Coris, va acabar amb les esperances de l'equip i també la continuïtat de Ricardo Rodríguez a la banqueta.

Uns anys abans, el curs 2004/05, el Girona entrenat per Josep Maria Nogués va escalar fins als setzens de final després de deixar enrere l'Alacant i tot un Vila-real (2-1 a Montilivi, amb un gran gol d'un jove Eloi Amagat). Ja no va poder amb l'Osasuna, a partit únic i a l'estadi. Va decidir una diana d'Iñaki Muñoz a la prórroga. Ara, contra el Llevant, a la tercera podria anar la vençuda.



Cabaco, la gran novetat

Com farà Machín, Juan Ramón López Muñiz, tècnic del Llevant, també aprofitarà aquesta eliminatòria per donar minuts als menys habituals, per donar descans als teòrics titulars i fer provatures. L'equip es presentarà amb bastantes cares noves avui a Montilivi. Una d'elles, la més cridanera, és la del defensa Erick Cabaco. L'uruguaià, inèdit aquesta temporada, ha entrat a la convocatòria i segurament sortirà a l'onze titular. Mentre que Raúl Fernández, Sergio Postigo i José Campaña s'han quedat a València per decisió tècnica, Muñiz té les baixes dels lesionats Iván López (amb passat a Montilivi), Jason, Rogert Martí i Nano Mesa.