El Girona cedeix davant el Llevant i es complica l´eliminatòria de Copa

Com cada any, el Girona no ha faltat a la seva cita amb la tradició i dinamitat les seves aspiracions a la Copa del Rei ben aviat. Encara queda el partit de tornada, però l'eliminatòria contra el Llevant s'ha posat d'allò més difícil després del 0-2 d'aquesta nit a Montilivi. Sense fer res de l'altre món, l'equip valencià n'ha fet prou amb tres arribades amb cara i ulls per fer molt de mal. Boateng i Doukure han marcat els gols dels visitants mentre que als gironins, tot i intentar-ho, els ha tornat a faltar encert en els metres finals.

Experimental i amb moltes cares noves ha estat l'onze que ha presentat aquest vespre Machín. Havia avisat l'entrenador que la Copa era l'oportunitat per als menys habituals i així ha sigut. Bounou ha repetit sota pals, com va fer a Riazor, s'han estrenat com a titulars Marlos Moreno i Carles Planas, mentre que Timor jugava els seus primers minuts de la temporada.

Ha arrencat bastant ensopit el Girona, sense idees, bastant erràtic i amb nul·la profunditat. Ho ha aprofitat el Llevant per tocar i tocar, però sense fer massa mal. Al primer quart d'hora, de no ser pel fred, semblava més un duel de pretemporada d'estiu que no pas l'anada dels setzens de Copa. Ho ha animat una internada de Toño per la banda que Ramalho ha tret en última instància, però poc més.

Mica en mica, han despertat els gironins, que han estat incapaços de dibuixar una oportunitat clara de gol. Granell ho ha provat des de molt lluny al 23 enviant la pilota molt desviada; tampoc ha trobat porteria un cop de cap de Ramalho al 31 i poc abans, una bona centrada de Maffeo l'ha interceptat el porter Oier.

Quan millor estava el Girona, el Llevant ha colpejat amb força. Contracop de llibre al 39, conduït per Morales i culminat per Boateng a dins de la petita. 0-1 i el segon que no ha caigut instants més tard, quan novament Boateng ha disparat tot sol. Aquest cop, el porter Bounou ha salvat els mobles.

Força hauria canviat el panorama a l'inici del segon temps i Ramalho no s'hagues topat amb Oier. El central, entrant des del darrere, ha rematat amb tot una falta servida per Douglas i el porter ha tret una mà espectacular per mantenir el 0-1 a l'electrònic. Poc després l'ha tingut Olunga, però el seu cop de cap, massa centrat, ha acabat a les mans d'Oier. Més clara ha estat la de Marlos, al 57. El colombià s'ha llançat per rematar la centrada d'Olunga i ha acabat enviant l'esfèrica ben a prop del pal dret quan Montilivi ja cantava el gol.

Però un altre cop, quan millor estaven els gironins, ha arribat una altra plantofada. El Llevant, fins llavors desaparegut, ha fet pujar el 0-2 al marcador en un servei de cantonada molt mal defensat que ha permès a Doukoure rematar tot sol al fons de la porteria. L'eliminatòria es posava impossible.

Després d'un munt de minuts sense absolutament res, i ja amb els tres canvis fets, Borja a provat sort amb un llançament de falta directe. El seu xut, molt potent, l'ha refusat com ha pogut Oier. Quedaven pocs minuts i gairebé res feia pensar que el Girona seria capaç de posar-se dins l'eliminatòria de nou. També ho ha provat Marlos, però s'ha precipitat quan enfilava tot sol cap a porteria i el porter ha pogut reaccionar a temps.