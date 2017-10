López Muñiz (Llevant): "Hem treballat amb seriositat, hem fet un partit complert"

El tècnic del Llevant ha considerat als vestidors que "hem treballat amb seriositat, hem fet un partit complert", però no ha volgut donar per resolta l'eliminatòria, que es tancarà d'aquí un mes al Ciutat de València. Els valencians s'han imposat per 0-2 i el seu entrenador ha explicat sobre l'actuació del porter Oier que "ha estat molt tranquil i ha ajudat l'equip en tot moment".