Partit de Copa a Fuenlabrada abans de Girona

Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos es van absentar per segon dia consecutiu de l'entrenament del Reial Madrid, gaudint d'unes petites vacances concedides per Zinedine Zidane, i no disputaran el partit de Copa d´aquesta nit a Fuenlabrada (21.30, Gol). Keylor Navas, Dani Carvajal, Mateo Kovacic i Gareth Bale també seran baixa per lesió. Cristiano i Ramos tornaran a posar-se a les ordres de Zidane a partir de demà, ja amb la vista posada al duel de Montilivi contra el Girona. Zidane donarà avui minuts a molts suplents.