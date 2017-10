Zidane: «Anirem diumenge a Girona a jugar un partit de futbol, res més»

Mentre els mitjans de Madrid seguien escalfant el Girona-Madrid de diumenge aprofitant el clima polític, Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, va limitar-se a dir, en la prèvia del seu partit de Copa contra el Fuenlabrada aquesta nit, que a Montilivi «hi anirem a jugar un partit de futbol, res més». L´entrenador va assegurar que confia que el clima de tensió que es viu a Catalunya no es traslladi a l´estadi, i va assenyalar que ell només volia parlar de «futbol» i que els seus jugadors «tindran la seguretat habitual i l´únic que volem fer és preparar el partit, sense pensar en res més».

En aquesta línia, Zidane va voler rebaixar la possible tensió que es pot crear al voltant del partit del Reial Madrid a Girona. El club ha decidit que no es desplaci l'autobús oficial de l'equip a Catalunya, tot i que el motiu és doble: per logística (dimecres juguen a Londres) els va millor i també perquè com fan en visites al Camp Nou, Pamplona o Bilbao, no exposen mai el vehicle amb els seus símbols i es mouen per les ciutats amb vehicles llogats. El pla de viatge del Madrid, ara per ara, és venir dissabte al vespre/nit i allotjar-se en un hotel de la ciutat.

«Anirem a jugar un partit de futbol. Crec que tindrem allà la seguretat com sempre per fer un partit i res més. Anem a pensar únicament en preparar-lo com sempre, sense pensar en el que pot succeir fora del partit», va reiterar el preparador francès.