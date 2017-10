«Ha guanyat el més efectiu i l´equip que millor ha competit»

Sense fer grans escarafalls, però amb la suficient contundència per oferir una versió més crítica del que ens té acostumats. Així mateix va aparèixer Pablo Machín a la sala de premsa per valorar l'ensopegada amb el Llevant, l'enèsima seguida a Montilivi, aquest cop a la Copa del Rei. Aquest cop no tenia cap sentit tirar del tòpic de les pistoles i les metralladores per comparar el potencial d'un i altre equip. Girona i Llevant van jugar amb els menys habituals; amb futbolistes que fins anit no havien disputat ni un sol minut. Machín no va estar-se de romanços i no va tenir cap més remei que donar un toc d'atenció als seus. Sí, deia estar «content amb l'actitud» i va enumerar algunes ocasions de gol que podrien haver acabat d'una altra manera; també va parlar, un cop més, de la «falta d'efectivitat». Però aquesta vegada va anar més enllà: «Nosaltres hem sortit a jugar, mentre que el rival s'ha dedicat a competir. Ha guanyat el més competitiu i efectiu, que és el que realment compta», va dir.

La cosa no es va quedar aquí, perquè va justificar les seves paraules. «En el futbol s'ha de jugar, però també s'ha de competir. Tenir ofici també val, a part de la qualitat. Ens hem enfrontat a un Llevant que n'ha tingut molt, d'ofici. Hem d'aprendre de tot plegat».

Va considerar que el 0-2 potser havia estat un xic «excessiu», encara que tampoc el va trobar injust. «És la realitat. Puc dir que Oier ha fet una gran aturada, que l'ocasió de Marlos és més fàcil marcar... Sí, fem coses bé, però ens ha tornat a faltar encert». I va tornar amb la idea de la competitivitat. «Quan sembla que les accions sempre afavoreixen el mateix és per alguna cosa. Ens ho hem de fer mirar».

Va admetre que aixecar l'eliminatòria està «molt complicat», tot i que no ho va deixar vist per a sentència. «Necessitarem competir a València. Pensem que encara podem fer-hi un bon partit si ens surt tot el que no ens ha sortit avui».