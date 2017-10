Jornada de portes obertes i Fan Zone per Tots Sants a l'estadi de Montilivi

El proper dimecres dia 1 de novembre el Girona celebrarà un entrenament de portes obertes per a tots els espectadors a partir de les 10 del matí. El club muntarà una Fan Zone amb un seguit d'activitats lúdiques per als seguidors de totes les edats amb concurs de tocs, de punteria, tallers, futtoc, visita a l'autocar... A més a més, els aficionats podran interactuar amb els jugadors en la signatura d'autògrafs -cal una inscripció online prèvia- que hi haurà al final de la sessió. Dimecres també estarà oberta al públic la nova botiga oficial del club, ubicada a fora de l'estadi, al costat de les taquilles.