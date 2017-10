Muniesa torna després de la lesió i David Timor debuta en competició oficial

Després que Pablo Machín s'estimés més donar-li uns dies més de descans i no convocar-lo per al partit de dilluns a la Corunya, Marc Muniesa va entrar directament a l'onze titular ahir. El lloretenc va actuar a l'eix de la defensa com a lliure amb Planas i Ramalho com a centrals als costats. Muniesa va complir defensivament i es va incorporar també quan va poder en atac tallant línies per la zona central del mig del camp. De la mateixa manera que Muniesa, ahir també va reaparèixer David Timor en partit oficial amb el Girona. El valencià va tornar a jugar a Montilivi de blanc-i-vermell tres anys després de l'últim cop –va jugar al Valladolid i al Leganés des que va marxar el 2014– i després de deixar enrere una lesió al peu que l'ha mantingut més de dos mesos fora de combat.

L'onze d'ahir també va comptar amb les novetats de Carles Planas i Marlos Moreno, inèdits fins ara de titulars. A més a més, Machín va fer confiança altre cop a Bounou després de la seva primera titularitat a la Lliga a Riazor. En canvi, Eloi Amagat va quedar fora de la convocatòria, juntament amb Juanpe, Bernardo Espinosa, Pere Pons, Stuani i els lesionats Alcalá, Boulaya i Suárez. El jove central del Peralada Bambo Diaby va ocupar un lloc a la banqueta.