Muñiz: «Hem estat sòlids i els hem fet mal quan els havíem de fer mal»

«Molt satisfet» va marxar Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Llevant, de Montilivi. No només pel resultat, que deixa als seus amb un peu i mig en la propera eliminatòria, sinó també per les «bones sensaciones» que li havia transmès un equip del tot experimental. «Hem sigut un bloc ordenat, hem fet mal quan s'havia de fer mal i crec que el nostre partit ha estat bastant complet», va valorar. També va elogiar el porter Oier Olazábal, clau amb alguna intervenció de mèrit. «Ha estat molt segur i ens ha ajudat a tots». Tot i el 0-2 final, no va voler veure en cap moment l'eliminatòria vista per a sentència. «No ho crec. Ni ara ni ho faig mai. Hem guanyat 0-2 i ara aparquem això perquè la competició no s'atura. Quan arribi la tornada treballarem al màxim, com hem fet ara, per intentar aconseguir un bon resultat». Quan se li va preguntar pel Girona i pels seus problemes de cara a porta, ho va equiparar als maldecaps del seu propi Llevant per anotar. «El gol és el més difícil del futbol. I també el més car».