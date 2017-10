S'esfumen les opcions a la copa

Prioritzar la Lliga i competir a la Copa. Tant Juan Ramon López Muñiz com Pablo Machín van demostrar la seva preferència per la lliga. Ahir tant els gironins com els valencians van utilitzar els jugadors menys habituals donant descans als futbolistes que porten més minuts a les cames i pensant en els partits del cap de setmana. Es va plantejar una lluita sobre la gespa amb un Girona que portava el pes del partit però al qual costava trepitjar l'àrea rival davant un Llevant ordenat, agressiu en les accions dividides i preparat per jugar replegat esperant les oportunitats al contraatac. Tot i tractar-se d'una eliminatòria a dos partits el resultat és molt favorable per als valencians, que amb el zero a dos posen molt difícil el partit de tornada als gironins.



Un bon moment per demostrar. Els jugadors que no disposen de tantes oportunitats a la Lliga tenen dues maneres de demostrar les seves qualitats per guanyar-se un lloc a l'equip: o s'entrenen molt bé entre setmana o aprofiten partits com els d'ahir. Si analitzem els jugadors menys habituals del Girona en podem treure alguna conclusió: David Timor va estar ben posicionat defensivament, va provar els canvis d'orientació i els desplaçaments en llarg, després d'un primer temps on va entrar més en joc a mesura que va avançar el partit va perdre protagonisme; Carles Planas: li va anar bé al de Sant Celoni poder jugar els 90 minuts, li va mancar ritme i en jugades on tenia espais a la seva esquena va tenir algun problema defensiu, sense realitzar passades compromeses no va arriscar en la sortida de pilota; Marlos Moreno: no va tenir continuïtat en el joc, va aparèixer en ocasions aïllades, segurament el va perjudicar el fet que les passades dels jugadors interiors buscaven més amplitud que no passades per dintre. Va errar una ocasió molt clara en l'inici de la segona part on va poder empatar ; Douglas Luiz: jugador que executa molt bé les jugades a pilota aturada però que per mostrar el seu nivell de joc necessita tenir més la pilota. Jugant en la posició de pivot disposa de més espais, veu la porteria adversària de cara i pot moure més l'equip, com a mitja punta està més tapat, li costa trobar la zona correcta, li manca velocitat en espais curts i arribada des de segona línia; Michael Olunga: hauria de ser un jugador referència, la seva envergadura li permet lluitar cos contra cos amb els centrals. Per les seves característiques ha de ser un jugador que pugui aguantar la pilota i participar molt més, en carrera té velocitat però tampoc va disposar d'opcions clares per marcar.



Competició diferent, mateix concepte. Tot i canviar de competició l'entrenador del Girona continua amb la mateixa idea de joc, ahir va canviar els jugadors però va mantenir el sistema de joc habitual i la mateixa manera de jugar. Pablo Machín va voler donar minuts a jugadors no habituals en un partit que li va servir per poder veure si pot augmentar la competitivitat del grup. Poques conclusions positives podrà treure d'un equip que es va anar apagant a mesura que anaven passant els minuts, davant un Llevant que va ser molt efectiu en les seves rematades a porteria els locals no van crear suficients ocasions de gol, la més clara va ser la rematada de Jonás Ramalho que va desviar molt bé Oier.



Els dubtes de Bounou i Muniesa. La sensació que va mostrar l'entrenador és que un cop va decidir apostar pel porter marroquí en el partit de dilluns passat a Riazor ahir li va voler donar continuïtat amb l'objectiu que agafés ritme i confiança per poder jugar contra el Reial Madrid. Tot i els gols encaixats tot fa pensar que Bounou serà el porter diumenge. Un dels dubtes que pot haver-hi en la propera alineació és l'entrada de Marc Muniesa, recuperat de la lesió ahir va tornar a mostrar qualitat en la sortida de pilota i bona presa de decisions, va agafar ritme de partit i seguretat defensiva davant uns davanters del Llevant que no van ser molt exigents. Va estar dubtós en el replegament, sobretot en la jugada del primer gol. El fet que després d'estar diverses setmanes sense competir i que ahir disputés tot el partit el deixa amb poques possibilitats de tornar a jugar d'aquí tres dies.