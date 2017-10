El dia que Cristiano Ronaldo va estar a punt de trepitjar Montilivi

El referent del Madrid, Cristiano Ronaldo, s´enfrontarà demà per primer cop al Girona. Serà també la primera vegada que trepitgi Montilivi malgrat que la història podria haver estat diferent. L´estiu del 2002 Jordi Roche havia dissenyat un cartell de luxe per al Torneig Costa Brava amb l´Espanyol i l´Sporting de Lisboa. Ronaldo, amb 17 anys, estava fent pretemporada amb l´Sporting a La Toja (Galícia). L´equip portuguès preparava la prèvia de la Champions amb diversos amistosos contra Girona, Pontevedra i Betis en 4 dies. Tenir tants partits en tan pocs dies va fer que el tècnic Lazlo Bölöni repartís la plantilla. La llista per Girona va ser decebedora amb gairebé només joves del filial i sense, tampoc, la perla del planter Cristiano Ronaldo, a qui li tocaria jugar a Sevilla contra el Betis, amb gol inclòs. Era el 31 de juliol. El 14 d´agost debutaria amb el primer equip contra l´Inter. Havia nascut una estrella. Montilivi se´n va quedar amb les ganes. m.brugués girona