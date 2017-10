Lucas Vázquez, Casemiro, Asensio, Vallejo i Casilla ja coneixen Montilivi

Diumenge a Montilivi ni hi haurà un ambient infernal ni els jugadors del Madrid viuran cap calvari. Almenys a fora del terreny de joc. Un cop a la gespa, amb una pilota rodant i 90 minuts per endavant poden passar moltes coses però el que sí que és una realitat és que l'estadi gironí no és dels més calents de la categoria. Aquests darrers dies la premsa de Madrid ha intentat aprofitar el procés català per escalfar el partit avisant que al conjunt blanc li esperava un autèntic infern a Montilivi. Ho saben bé els 6 jugadors del Madrid que han trepitjat Montilivi i que, hi hagin guanyat, empatat o perdut, no hi han tingut mai cap problema. Els futbolistes blancs que ja saben què és saltar a la gespa de Montilivi són Casilla, Lucas Vázquez, Casemiro, Asensio, Ceballos i Vallejo.

Tots ells acumulen 10 partits al feu blanc-i-vermell i la realitat és que la sort els ha somrigut gairebé sempre. De fet, només Casilla coneix la derrota a Montilivi. Va ser ja fa una gairebé una dècada, quan el Girona jugava a Segona B i el tarragoní militava a l'Espanyol B. Aquell 2 de febrer de 2008, Casilla era el suplent d'Isaac Becerra i va haver d'entrar al camp quan van expulsar el colomenc (m. 81). El tarragoní va encaixar un gol de Chechu (4-2). Més tard tornaria a 2a A amb el Cartagena amb un empat a 1 (10-11). La resta de vegades que Casilla, Lucas Vázquez, Casemiro, Asensio, Ceballos i Vallejo han visitat Montilivi, el Girona mai ha estat capaç de guanyar.

Serà la primera vegada que el Madrid visiti Montilivi en partit oficial. No fa tant, però, va venir el seu filial, el Castella, el qual va aconseguir dos empats (1-1) les temporades 12-13 i 13-14 a l'estadi. Lucas Vázquez va participar de titular en tots dos mentre que Casemiro només ho va fer en el primer, un duel intrascendent a l'última jornada abans que el Girona encetés la seva presència al play-off d'ascens. Sí que va ser dramàtic el del curs següent en què gironins i madrilenys lluitaven per evitar el descens a 2a B. Quini va avançar els blancs però Ortuño al tram final va empatar i va donar esperances als de Machín. La història va tenir final feliç per als gironins i negre per al filial, que va perdre la categoria.

En els últims anys, el Madrid s'ha assegurat la contractació de tres de les millors promeses del futbol estatal com són Asensio (Mallorca), Vallejo (Saragossa) i Ceballos (Betis). Abans de fer el salt al conjunt blanc, tots tres van passar per Montilivi deixant alguns detalls de la seva qualitat. El que va sobresortir més va ser Vallejo. El central va viure en primera persona amb només 18 anys la remuntada del Saragossa al play-off (14-15) que va deixar el Girona fora de l'eliminatòria final (1-4). Poc abans, també havia participat en l'1-1 a la Lliga que minvava les opcions del Girona d'ascens directe. El curs següent (15-16) va ser titular en el 0-0 entre gironins i aragonesos. El creixement d'Asensio ha estat espectacular els últims anys fins a dur-lo a sobresortir al màxim nivell internacional amb només 21 anys. Abans, amb 18, va enfrontar-se al Girona amb el Mallorca (0-0) el curs 2014-15. De la seva banda, Ceballos va ser a Montilivi el curs 14-15 en el triomf bètic (1-3).