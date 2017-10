Machín: «No hi haurà marcatge individual a Cristiano Ronaldo ni a ningú»

Pablo Machín ha revelat aquest migdia que no té previst realitzar cap marcatge especial ni a Cristiano Ronaldo ni a cap altre jugador del Reial Madrid amb vistes al partit de demà a Montilivi. El tècnic del Girona considera que el conjunt blanc "no té tanta dependència" del portuguès com el Barça de Messi en el joc ofensiu. "El Madrid té molts més fronts per generar ocasions. Qualsevol dels del mig del camp, els laterals són extrems, els centrals referents en joc aeri...", ha detallat. Això sí, el sorià espera que Cristiano Ronaldo "no es desperti" demà a Montilivi. Machín només ha descartat el lesionat Pedro Alcalá per un partit que ha de ser una "festa per a tots els gironins" i en què la plantilla té "assegurada "la motivació".

L'enrenou generat al voltant del partit arran de la situació política i les especulacions d'una possible suspensió no han agradat a Machín que considera que està embrutint el que ha de ser un gran dia per a tots els gironins. "No hi havia cap motiu per a què hi hagués tanta alarma en l'aspecte esportiu. L'afició del Girona és súper respectuosa i súper cívica. Estan desitjosos de futbol de Primera", assegura. Per tot plegat, el tècnic lamenta que es parli més d'altres coses que de futbol. "Per a nosaltres a part d'un reconeixement a la trajectòria és una festa. Ens mereixem que es parli de futbol i de com de bé ho està fent aquesta institució", ha dit.

Per al tècnic, la visita del Madrid "pel fet de ser la immediata" és la millor ocasió per a acabar amb la ratxa de quatre derrotes a Montilivi. En aquest sentit, el triomf a Riazor de dilluns "dona més tranquil·litat" al grup per encarar el partit. "Era important recordar que no només érem capaços de competir sinó també de guanyar".