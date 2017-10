El passat blanc de Borja farà que, si marca, no ho celebri «per respecte»

Borja García és l'únic jugador del Girona que sap què és defensar la samarreta del Reial Madrid. No va arribar en partit oficial però sí que va va participar en diversos entrenaments amb el primer equip a les ordres de Jose Mourinho primer i Carlo Ancelotti després. Sí que va ser peça important del filial, el Castella, on va estar-hi dues temporades (2012-14) després que el club blanc el fitxés procedent del Còrdova. El partit de demà serà especial per al madrileny perquè serà el primer cop que s'enfronta al Madrid ja que, quan jugava cedit pels blancs al Còrdova a Primera Divisió, no ho va poder fer per culpa de la clàusula de la por. Per tot plegat, Borja García preveu que el partit sigui «una festa». «Segur que ho serà perquè és el primer cop a la història que el Girona i el Madrid s'enfronten en partit oficial», deia ahir després de l'entrenament a Riudarenes.

Durant la seva etapa al Castella, Borja García va coincidir amb Casemiro i Lucas Vázquez, amb el qual ha mantingut la relació amb el temps. «És amb qui més bé em portava. Mantenim el contacte però fa una setmana que no parlem. Ja li vaig dir que els esperàvem», deia. Els seus dos anys anys a Valdebebas fan del partit de demà un duel diferent per al mitjapunta de Villaverde. En tot cas, una cosa té molt clara i no pas perquè sigui el Madrid sinó perquè ho aplica a tots els seus antics equips: no celebrarà un gol en cas que en marqui. «No el celebraria per respecte als equips on he estat. Allà hi vaig passar-hi moments molt bons i no ho faria si fos el cas», es justificava.

La derrota contra el Llevant no hauria de trastocar la reacció oferta a La Corunya dilluns. El triomf a Riazor ha reforçat la moral i la confiança d'un Girona que no guanyava des la segona jornada. «Venim de guanyar a Riazor després de molts partits. A més a més, teníem al davant un rival al qual podíem superar. Vam fer un bon partit aprofitant els nostres moments i la victòria ens servirà per encarar aquest partit. A veure si els podem esgarrapar algun punt, que seria molt positiu per a nosaltres».

Borja García reiterava que el partit «serà una festa» malgrat els intents de la premsa madrilenya d'escalfar-lo. En aquest sentit, va voler transmetre un missatge de calma a tothom. «El missatge és de total tranquil·litat. Aquí tothom ha estat ben rebut i ha tingut una estada agradable. Poden venir amb total tranquil·litat que això ha de ser una festa del futbol i que tothom gaudeixi, sobretot la gent de Girona que els veurà per primer cop», explicava. Borja García no té cap dubte que el partit es jugarà. «Ens hem de preparar per jugar. Ningú ens ha dit que no. Tenim clar que serà una festa i que veurem molts jugadors contra els quals la majoria no hem tingut l'oportunitat de jugar. Segur que tot anirà amb normalitat. Qüestionat sobre el moment polític actual, Borja García va explicar que el viu amb «molta normalitat». «No entraria a posicionar-me de cap costat. Visc una situació molt bona tant personal com esportiva i espero seguir allargant-la i viure molt més futbol aquí».

D'altra banda, els jugadors que van ser titulars contra el Llevant van treballar ahir a menys ritme a la sessió de Riudarenes. Els que no van jugar ho van fer amb normalitat, inclòs Eloi Amagat, absent de la convocatòria dijous.