Les penyes mobilitzen 1.500 aficionats i avui commemoren l'ascens

El 4 de juny de 2017 és una data que ja ha quedat grabada amb lletres daurades a la història de Girona i del Girona FC. El dia de l'històric ascens a Primera Divisió gràcies a un empat contra el Saragossa (0-0) a Montilivi. Amb la fita aconseguida, finalment, Esteve Fernández, president de la penya Nord Girona Àlex Granell i antic directiu del club, va poder desencallar allò que tenia pendent des que el Lugo, el 7 de juny de 2015, frustrés l'èxit: col·locar una placa commemorativa a la Rambla, a l'antic Cafè Norat (ara L'Arcada), on es va fundar el Girona el 1930. Fernández recorda que dos anys enrere, abans del fatídic partit amb el Lugo, havia organitzat un sopar on va assistir Pablo Machín per començar a celebrar l'ascens a Primera, veient que per assolir-lo l'equip ho tenia tot a favor, només havia de guanyar, a casa, un Lugo que no s'hi jugava res. Al final de l'àpat, i quan l'entrenador ja era fora, Fernández va proposar als altres comensals que si l'ascens es formalitzava, «li hauríem de fer un monument», recordant que un any enrere ja havia evitat un descens a Segona B cantat. «Un monument no era possible i se'm va acudir que li faríem una placa i la posaríem a sota la que hi ha a L'Arcada on recorda que allà es va fundar el club», diu Esteve Fernández. Però el Lugo, el Saragossa i l'Osasuna ho van ajornar. Fins aquesta tarda.

«Després de diversos desencisos, al final vam aconseguir l'ascens el juny passat i ho vam desencallar. Amb la Federació de penyes del Girona FC vam fer una campanya de micromecenatge i vam vendre uns números per pagar la placa. I ja la tenim col·locada», detalla orgullós el president de la penya Nordi Girona Àlex Granell. La inauguració serà avui a les 5 de la tarda a la Rambla, en plenes Fires. Amb la presència de l'alcaldessa, Marta Madrenas, el president del club, Delfí Geli, el tècnic Pablo Machín i els jugadors que segueixen a la plantilla del grup que va assolir l'èxit.

Les penyes ja reuneixen uns 1.500 aficionats del Girona i segons explica Quim Alegret, de la Saltenca «ja som gairebé una quinzena, seguim en creixement i cada vegada agrupem més seguidors». L'acte de commemoració de l'ascens a Primera, arriba, a més, en plenes Fires de Sant Narcís i la vigilia d'un altre partit històric com ho serà demà la visita del Reial Madrid.

Raimon Nadal, nascut el 1976, de la penya Pere Pons, no recorda res de les anteriors visites blanques a l'estadi el 1977, 1979 i 1980. En canvi, per a Fernández i Alegret serà el quart cop que veuen el Madrid a Montilivi, aquesta vegada, competint en un partit oficial de Lliga. Fernández recorda especialment la visita blanca del 1980 «perquè estava a la junta i vam negociar amb Luis de Carlos, el president del Madrid, que jugués Cunningham».

Nadal està convençut que hi pot haver partit, tot i la qualitat dels de Zidane. «A diferència del dia del Barça, penso que l'entrenador plantejarà un partit diferent i que es veurà un Girona més semblant al de l'Atlètic. Ara, també ens pot sortir malament el pla i que ens en caigui un cabàs». En tot cas, «la nostra lliga és una altra i estem segurs que ens salvarem».