Carles Puigdemont està convidat a la llotja de Montilivi

Carles Puigdemont, el presisent de la Generalitat destituït, és una de les personalitats convidades a la llotja de Montilivi avui per veure l'històric Girona-Reial Madrid. Puigdemont va passar ahir el dia a la ciutat, des d'on va fer una declaració, l'endemà d'haver proclamat la República, on no es donava per destituït pel govern de Madrid. Puigdemont no havia confirmat ahir si aniria al partit. En tot cas, per protocol, si decideix anar-hi ocuparà la primera fila de la llotja, amb els presidents dels clubs, Delfí Geli i Florentino Pérez, tant si se'l segueix considerant president com si se'l rep com a expresident.