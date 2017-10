El Girona suma dotze punts i s'allunya de les posicions de descens

El dia de Sant Narcís del 2017 quedarà marcat en la història del Girona després que aquesta tarda l'equip entrenat per Pablo Machín hagi estat capaç de guanyar el Madrid en una gran segona meitat. Els gols de Cristhian Stuani i Portu han servit per capgirar el 0-1, marcat per Isco en el primer temps, i donar al Girona la tercera victòria en la temporada de las seva estrena a Primera Divisió.

El Girona ja suma 12 punts i, a l'espera del resultat del Las Palmas-Deportivo de demà dilluns, obre un petit forat respecte a les posicions de descens: sis punts de marge.