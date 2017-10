Delfí Geli es prepara per degustar el segon plat fort de la temporada a Montilivi. La visita del Barça, el 23 de setembre, va acabar amb una clara derrota després de dos autogols i una diana de Suárez al tram final. Un mes després el president del Girona és optimista i aspira que Montilivi sigui el primer estadi on el Madrid perdi a fora aquesta temporada. Geli està molt satisfet de com evoluciona l'equip de Pablo Machín. I ho exemplifica amb aquesta reflexió: «hem jugat contra la majoria dels grans de la Lliga i estem fora dels llocs de descens».

Amb 9 punts al sarró després de 9 jornades, els blanc-i-vermells tenen la tranquil·litat que gràcies al triomf de Riazor (1-2) aquesta jornada tampoc cauran en llocs de descens, a pesar de tenir per davant un partit complicadíssim. Geli recorda que «quan va sortir el calendari ja vam veure que ens tocaria jugar contra la majoria dels equips grans al principi. Per a nosaltres és un èxit que durant aquest tram no hàgim entrat en descens i estem lluitant per mantenir-nos a la categoria».

Aquesta temporada els blancs s'han encallat a casa però, en canvi, a fora s'han imposat en les seves sortides a la Corunya, Sant Sebastià, Vitòria i Getafe. Per això Delfí Geli aspira que Girona sigui el primer desplaçament on els de Zidane perdin punts. «L'any passat van fer una temporada magnífica i aquesta vegada semblava que els estava costant més a casa. Però tenen un gran equip i a fora ho han guanyat tot», reflexiona l'exfutbolista i ara president del Girona. Durant la seva carrera va vestir la samarreta de l'Atlètic, un dels grans rivals dels madridistes, però a pesar d'això no diu tenir unes «ganes» especials de derrotar el Madrid. «Seran tres punts més els que hi haurà en joc, de gran dificultat», assegura.

El que sí crida l'atenció de Geli és l'impacte mediàtic del partit. Segons ell «per a la ciutat i la província la posada en escena és espectacular. El partit es veurà a tot el món i a sobre per a nosaltres arriba en plenes Fires de Sant Narcís. Serà una jornada festiva que posarà Girona a l'aparador del futbol mundial». En aquest sentit el president va insistir que el partit no tindrà cap problema de seguretat malgrat l'alarmisme que la premsa madrilenya ha volgut impulsar a partir del clima polític que es viu entre Catalunya i Espanya.

La visita del Madrid tornarà a deixar petit Montilivi. El Barça hi va posar uns 13.300 espectadors amb les entrades esgotades des de molts dies abans. I tres quarts del mateix avui amb la visita dels blancs. Geli admet que «en aquesta mena de partits podríem omplir un estadi amb capacitat superior, però de moment estem contents amb el que tenim. El que serà important és que la gent estigui al costat de l'equip com durant tota la temporada, i que es visqui una gran festa del futbol».

Parlant de l'afició, Delfí Geli va tenir paraules d'agraïment per a les penyes, cada vegada més nombroses, del Girona. Ahir la Federació va organitzar l'acte d'homenatge, amb la instal·lació d'una placa a La Rambla, a la plantilla i al tècnic que va aconseguir l'ascens a Primera el 4 de juny d'aquest any amb l'empat a l'estadi contra el Saragossa. «Sempre estarem al costat de les penyes, i el seu creixement és una demostració que el club també fa passes endavant i que cada vegada té més força també des del punt de vista social». Avui a Montilivi el gironisme té una nova ocasió de mostrar-se al món jugant contra el vigent campió de Lliga i d'Europa. Impensable només cinc anys enrere.