L'ascens sempre present

L'històric ascens del Girona a Primera Divisió i el nom de Pablo Machín queden, una mica més, arrelats per sempre a la ciutat. Si les pàgines més glorioses del club i de la història esportiva de la ciutat i de l'esport gironí ja hi queda plasmat, la fita de pujar a la màxima categoria va quedar ahir reflectida, amb protagonisme destacat per a Pablo Machín, en una placa que es va col·locar a sota d'un dels arcs de la Rambla de la Llibertat.

Aquesta iniciativa l'ha promogut la Federació de Penyes del Girona, presidida per Pepe Sierra, en una idea que va començar a coure's el 2015. Va ser quan l'equip es va quedar a un pam de pujar a Primera per primer cop. Machín havia agafat l'equip un any abans quan era un gairebé desconegut. A més, en aquell moment, la situació del Girona, que gairebé estava ja descendit a Segona B, no era la millor per a un jove entrenador que poca gent coneixia i que, més de tres anys després, ha rebut un reconeixement al gran èxit aconseguit després de picar pedra i endur-se dues plantofades de les quals semblava impossible tornar-se a aixecar de la lona.

Finalment, doncs, aquesta iniciativa, afortunadament, va acabar sent una realitat. Amb la presència dels quatre capitans del primer equip (Granell, Eloi, Pere Pons i Aday), alguns membres del cos tècnic com Jordi Guerrero, Jordi Balcells o Omar Harrak van estar al costat de Delfí Geli i Pablo Machín, que van ser dos dels encarregats de, prèvia estirada d'una bandera del Girona, inaugurar i fer pública la placa commemorativa. En ella, s'hi poden llegir el nom de totes les penyes oficials del club i que és «en commemoració de l'ascens del Girona FC a la Primera Divisió la temporada 2016-2017 essent l'entrenador Pablo Machín Díez». L'acte, immers en la prèvia d'un dels partits més esperats de l'any, el d'aquesta tarda contra el Reial Madrid, i en la Festa Major de Sant Narcís, va ser presenciat per un centenar de persones, alguns arribats intencionadament i d'altres sorpresos per la situació, que van deixar l'espai molt petit sota un dels arcs de la Rambla de Girona. Les paraules i els ànims de representants com Isabel Muradàs, regidora d'esports de l'Ajuntament de Girona, per l'històric duel d'avui no van faltar. La regidora també va donar les gràcies a Pablo Machín per ser el conductor i un dels actors principals d'aquest brillant èxit esportiu i va assegurar que «ja ets un gironí més».

La commemoració de la col·locació de la placa, per sempre present a la ciutat, va concloure amb l'entrega de premis als guanyadors d'una rifa que feien les penyes amb la venda d'unes butlletes. Els premis, d'allò més sucosos: un còpia de la placa, una samarreta firmada pels jugadors i dues entrades per al partit contra el Reial Madrid. L'himne del Girona va donar per finalitzat el darrer acte que commemora l'històric ascens a Primera Divisió, encara que amb tota probabilitat i meritòriament no serà l'últim.