La premsa de Madrid havia especulat tota la setmana amb el presumpte recel que inspirava al voltant del club blanc el desplaçament a Girona per la situació política. Alguns havien arribat a posar en dubte que el partit es pogués jugar... I, l'hora de la veritat, Montilivi ha estat una gran festa del futbol sense ni un sol incident en unes graderies on els aficionats del Girona s'han barrejat amb molts seguidors blancs en un clima cent per cent respectuós entre els seguidors d'un club i altre. Tampoc hi ha hagut cap problema entre la gent que portava estelades, més nombroses, i el grapat de banderes espanyoles que han aparegut per un estadi on, com més habitual, s'han sentit els clàssics crits "d'independència" al minut 17. Avui seguits també pels de "llibertat" i "Puigdemont president".

Avui a Montilivi s'han vist més samarretes del Madrid que no pas del Barça en el partit del mes de setembre, però, això sí, l'afició del Girona ha estat clarament majoria. Una afició local que ha sabut patir a la primera part, gol d'Isco i pals de Maffeo i Portu, per acabar saltant d'alegria en una segona part on els gols d'Stuani i Portu han servit per donar la volta al marcat i donar una victòria històrica al Girona.