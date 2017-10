Montilivi acull un altre partit de somni amb la visita del Reial Madrid

Una de les grans il·lusions de seguidors i futbolistes blanc-i-vermells durant les últimes temporades mentre es perseguia l'ascens, era poder veure i enfrontar-se a equips del màxim nivell. La consecució de la fita el juny passat va suposar un abans i un després a la història del Girona i va obrir la possibilitat de veure a Montilivi els millors equips del continent. L'experiència està sent gratificant i apassionant però pel que fa a resultats no es pot dir que sigui satisfactòria. Sevilla, Barça i Vila-real s'han endut consecutivament els tres punts de Montilivi en les tres últimes jornades i han deixat el Girona amb les ganes. Les sensacions dels de Pablo Machín han estat prou positives com per haver esgarrapat quelcom més de positiu que l'empat (2-2) davant l'Atlètic de Madrid en la jornada inicial. Aquesta tarda, toca un nou examen de nivell, segurament el més exigent, amb la visita del Reial Madrid. El vigent campió d'Europa posarà a prova amb la seva llista inacabable d'estrelles el moment de forma d'un Girona que arriba al partit amb la moral dels tres punts sumats dilluns a la Corunya però també amb el mal regust de boca que va deixar la desfeta de dijous a la Copa del Rei contra el Llevant (0-2). Serà, sens dubte, un dels partits de l'any. Un dels dos més esperats de la temporada per a una afició que confia que l'equip ofereixi la imatge del debut contra l'Atlètic, en què els matalassers van estar contra les cordes, i no pas la dels dies contra el Barça o de la primera mitja hora davant el Vila-real.

I si...? Aquesta és la il·lusionant pregunta que es fa l'afició del Girona durant tota la setmana. Ahir mateix Pablo Machín assegurava que «abans de jugar no es regalen punts» i que el Girona lògicament competirà a mort pels tres que avui hi ha en joc. Això sí, la dificultat d'enfrontar-se al millor equip del continent és extrema i les possibilitats d'èxit, en principi, no haurien de ser altes. Vet aquí, doncs, la satisfacció que suposaria un resultat positiu aquesta tarda contra els Cristiano Ronaldo, Modric, Isco, Benzema o Sergio Ramos. I és que Zinedine Zidane no es va deixar res ahir a Madrid pensant en el partit de dimecres de Lliga de Campions a Londres contra el Tottenham Hotspur. El conjunt blanc va aterrar a terres gironines amb totes les seves estrelles. Zidane només va deixar fora de la llista de convocats els joves Jesús Vallejo i Borja Mayoral per decisió tènica. La resta de descartats que no seran avui a Montilivi són els lesionats Keylor Navas, Gareth Bale, Kovacic, Carvajal i Luca Zidane. Tot i no deixar-se cap vaca sagrada a Madrid, és força probable que el tècnic faci rotacions amb vistes al partit a Londres i homes com Theo Hernández, Dani Ceballos, Marcos Llorente o Lucas Vázquez podrien ser titulars.



Torna Stuani

Mentrestant, a Montilivi la setmana ha estat tranquil·la. L'ensopegada a la Copa del Rei contra el Llevant no ha agradat a Machín però tampoc és cap drama quedar eliminat d'una competició feta i dissenyada perquè la guanyin els equips grans. La victòria a Riazor de dilluns ha aportat al vestidor una dosi de confiança molt necessària després de gairebé dos mesos sense vèncer. A més a més, el fet de derrotar un rival, en principi pel que sembla, que ha de ser directe en la lluita per evitar el descens, encara ha reforçat més la moral de la plantilla. Per al partit d'aquesta tarda, Machín només té la baixa del central murcià Pedro Alcalá, que continua recuperant-se de l'operació al turmell. Almenys això és el que va explicar ahir a la conferència de premsa prèvia al partit. Això sí, caldrà veure en quin estat físic es troben homes amb molèsties com Mojica, Eloi Amagat o Boulaya. Malgrat que també ha patit algun problema durant la setmana, Cristhian Stuani es perfila com el referent ofensiu de l'equip aquesta tarada. L'uruguaià, absent a Riazor per sanció, tampoc va jugar dijous contra el Llevant, un senyal inequívoc que avui hauria de ser titular.

Al costat d'Stuani, també haurien de tenir la titularitat assegurada homes com Bernardo, Pere Pons, Portu, Aleix Garcia, Maffeo, Aday i Borja García. Les principals incògnites són quin seran els acompanyants de Bernardo a l'eix de la defensa, on Muniesa, Juanpe i Ramalho es disputen dos llocs. Pel que fa a la zona de mitjos, Aleix Garcia es perfila com l'acompanyant de Pere Pons, tot i que no seria gens estrany que Machín apostés per donar l'alternativa a David Timor. Caldrà estar atents a si el tècnic fa una aposta per homes poc habituals com va fer contra el Barça. Tot i això, el fet que dijous hagués donat minuts a Marlos Moreno, Olunga o Planas fa que avui tinguin pocs números de sortir d'inici. L'altra incògnita és saber si Machín mantindrà Bounou a la porteria. En principi,el marroquí hauria de mantenir la titularitat després de prendre-li el lloc a Iraizoz a la Corunya.

No serà la primera vegada que el Reial Madrid trepitgi Montilivi. El conjunt blanc ho ha fet en diverses ocasions a finals de la dècada dels setanta i principis dels vuitanta, però sempre en partits amistosos. En competició oficial, doncs, serà l'estrena del Madrid a l'estadi. Per tot plegat i pel gran seguiment que té el club a la demarcació, les entrades pel partit van volar de seguida. Amb tot el paper venut des de fa dies, Montilivi presentarà un ambient d'autèntic luxe per rebre el campió d'Europa. De ben segur que l'entrada del partit d'avui superarà les últimes contra Llevant, Vila-real i Sevilla i s'acostarà o superarà la dels 13.305 espectadors que van veure en directe el partit contra el FC Barcelona.