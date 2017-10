«No hem jugat a Girona, però sabem que és un camp difícil i serà complicat»

Tranquil i sense voler caure en cap tipus de polèmica, Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid, va esquivar totes les preguntes sobre la situació política que es viu a Catalunya durant la conferència de premsa que va fer abans de sortir cap a Girona. «Només veig una cosa, el partit de demà (per avui) i res més. Sé que hi ha molta fressa però no m'hi ficaré, només penso en el partit i en el que farem en el camp», declarava. Serà la primera vegada que el Reial Madrid s'enfronti al Girona i visiti Montilivi en partit de competició oficial. El fet d'anar a un lloc desconegut per primera vegada no espanta Zidane ni els seus homes, que encaren el partit amb màxima normalitat. «No pensem que no hi hem jugat mai a Girona. Hi anem contents per fer-ho», deia. El tècnic francès va reconèixer la dificultat del partit que els espera aquesta tarda. «Sabem que és un camp difícil, com tots fora de casa, i que ens espera un partit complicat», afegia. Les ensopegades a la Lliga durant les primeres jornades han fet pedre al conjunt blanc una quantitat de punts important respecte al FC Barcelona. Per aquest motiu, Zidane confia no deixar-se'n més pel camí. Llevant, València o Betis han estat capaços d'esgarrapar punts als blancs. Això sí, sempre al Santiago Bernabéu. A domicili, el Reial Madrid es mostra intractable a la Lliga i compta amb victòries tots els seus partits: Deportivo (0-3), Reial Societat (1-3), Alabès (1-2) i Getafe (1-2). Zidane explicava ahir que la passada temporada el seu equip va ser «el millor del món» i es va marcar el repte de repetir-ho en l'actual, en què va recordar que ja han guanyat dos títols i de moment fa un bon balanç malgrat ser tercers a Laliga Santander. «

Zidane no podrà comptar encara amb el porter Keylor Navas, Carvajal, Kovacic i Gareth Bale. En roda de premsa va defensar a l'extrem gal·lès i va dir que "anímicament no està malament" i pensa que aviat estarà millor quan torni amb els seus companys. "Està millor perquè ja treballa al camp, encara no encara amb nosaltres. Veurem el que passarà la setmana que ve".

L'entrenador francès no va revelar si farà rotacions a Girona, encara que va admetre que tenen "molts partits" i canvis hauran de fer, com ja va fer aquesta setmana a la Copa del Rei a Fuenlabrada amb un onze que va comparar quan li van preguntar amb el que fa un any va golejar a Lleó a la Cultural.