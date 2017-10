Puigdemont felicita el Girona per Twitter

Carles Puigdemont ha felicitat amb un tuit el Girona per la seva espectacular victòria avui a Montiilivi contra el Madrid.





Gran @GironaFC guanyant 2-1 al @realmadrid a Montilivi (i el dia de Sant Narcís!). Enhorabona, i seguim! — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 d´octubre de 2017

La victòria del @GironaFC sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions. ?? — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 d´octubre de 2017

Poc després, Puigdemont ha escrit un altre tuit on apuntava com a exemple inspirador la gesta del conjunt gironí davant el Campió d'Europa.Tot i que estava convidat a la Llotja per veure el partit, finalment no hi ha assistit.