la victòria més esperada

fectivitat a la primera part. Ja tornem a tenir un altre partit històric a Montilivi, el Reial Madrid entrenat pel francès Zinedine Zidane i amb un grapat de bons futbolistes a la seva plantilla s'enfrontarà a un Girona carregat d'energia i il·lusió. Per als locals torna a plantejar-se un partit de màxima dificultat on caldrà fer-ho molt bé per poder continuar sumant punts, es tracta del típic partit on l'equip de menys nivell ha de jugar al límit de les seves possibilitats mentre espera que el favorit tingui una mala tarda. Per a la ciutat, el club i l'afició avui és d'aquells dies que queden gravats en la memòria, d'aquells partits que d'aqui a uns anys encara tothom recordarà, sobretot si el Girona aconsegueix guanyar el Reial Madrid.

La millor plantilla de la lliga. Si descomptem el Barça i l'Atlètic de Madrid els jugadors menys habituals del Reial Madrid jugarien de titulars en la resta de conjunts de la Primera Divisió. Futbolistes com Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Mateo Kovacic, Theo Hernandez, Marcos Llorente eren els millors en els seus equips d'origen, ara són suplents de luxe en una plantilla on, a part dels jugadors més mediàtics, també destaquen Isco Alarcón, Marco Asensio i la jove promesa blanca, el marroquí Achraf Hakimi. Un dels aspectes més difícils per a l'entrenador és la gestió d'una plantilla pensada i preparada per poder guanyar tots els títols que disputa cada temporada. L'avantatge per a Zinedine Zidane és que normalment cada temporada el seu equip arriba fins al mes de maig amb opcions de poder guanyar Lliga, Copa del Rei i Champions, motiu pel qual tots els jugadors poden ser protagonistes en un moment o altre.

Com contrarestar l'adversari. Machín i el seu cos tècnic saben perfectament els avantatges i inconvenients que es trobaran durant el partit. Està clar que el Girona ha de fer un matx perfecte durant els noranta minuts, tant en l'aspecte ofensiu com en el defensiu, en què no podrà cometre errades. El joc del Madrid té diferents versions, és un equip que pot jugar en atac posicional quan té la pilota, jugadors com Toni Kross, Luca Modric, Marco Asensio i Isco tenen molta qualitat, per tant els agrada tenir el control, la possessió i participar donant continuïtat en el joc. També pot jugar al contraatac, de fet quan recuperen la pilota amb l'adversari desorganitzat es despleguen ràpidament, aquí és on apareixen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i el gal·lès Gareth Bale, jugador que encara no està recuperat de la seva lesió i serà baixa. Defensivament el Girona ha d'estar preparat per poder desenvolupar dos conceptes bàsics, pressió i replegament. Cal fer una pressió molt intensa al mig camp per poder evitar el joc de l'adversari, aconseguir que els futbolistes de més qualitat no se sentin còmodes, que no puguin participar i evitar que tinguin temps de pensar, el desgast físic ha de ser alt i la concentració per fer els moviments correctament ha der ser màxima. Quan l'equip es vegi superat en la pressió o bé necessiti descansar ha de replegar-se per poder evitar els contraatacs. No es poden deixar espais a un equip que mou la pilota amb molta velocitat, que disposa de jugadors que poden fer gol en qualsevol moment i que no necessitaran gaires ocasions per poder marcar. La clau estarà a saber triar en tot moment què convé més a l'equip, serà important guanyar temps, poder estar defensant de forma ordenada i no cometre faltes prop de l'àrea. Aquesta vegada a priori les jugades d'estratègia són favorables als visitants, tenen futbolistes amb molta qualitat en l'execució i en la rematada en les accions a pilota aturada.

Convenciment per atacar. L'equip no es pot quedar al darrere, ofensivament cal sortir amb la mateixa mentalitat dels altres partits. Quan el Girona tingui la pilota ha de ser agressiu, decidit i atrevit, ha de mostrar-se com un equip convençut de poder fer mal al seu rival. Serà difícil poder entrar pel centre com a primera opció de passada, segurament jugaran Sergio Ramos i Raphael Varane de centrals, jugadors que dominen molt bé la seva posició, defensen amb contundència i són forts en el joc aeri. La millor manera d'atacar serà buscant amplitud amb arribades dels carrilers, aconseguir superioritats en banda amb ajudes dels jugadors de dintre i intentar sorprendre amb canvis d'orientació quan els laterals adversaris estiguin fora de la seva zona. Al mig camp serà necessari tornar a jugar amb dos pivots i dos mitja puntes, acumular jugadors per dintre pot beneficiar el control de la pilota i servirà per poder pressionar per quan calgui recuperar-la. Caldrà aprofitar les ocasions i estar encertats en les accions tècniques que necessiten més precisió.

Amb l'experiència d'altres partits. En deu jornades de campionat ja hauran passat per Girona els tres millors equips de la Lliga. Les visites de l'Atlètic de Madrid i del Barça han de servir per poder afrontar amb millors garanties el partit d'avui. Els gironins van estar molt bé el dia del debut contra els de Pablo Simeone i van jugar sense complexos, per contra van estar desafortunats en les accions dels gols el dia que van jugar contra l'equip d'Ernesto Valverde. Les vivències del passat han de servir per afrontar partits com el d'avui, tot i jugar contra un bon equip i que perd molts pocs partits durant una temporada el Girona ha de mostrar les seves armes, un cop s'inicia el matx ha de tenir personalitat i jugar alliberat. Com sol passar en quasi tots els partits tornarà a ser bàsic controlar el marcador, si es pot mantenir el resultat igualat el temps juga a favor dels locals i alhora en contra de l'equip que està obligat a guanyar. No es pot perdre la calma en el cas d'anar perdent, ja que sortir del partit seria definitiu. Davant la dificultat que presenta jugar contra el Reial Madrid la millor forma de guanyar-lo seria poder mantenir la igualada per marcar el gol de la victòria en els últims compassos del partit, la fórmula més èpica i que no donaria temps de reacció a un rival molt potent.