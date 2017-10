Dos dies de descans i una sessió de portes obertes el dimecres

Pablo Machín ha decidit donar descans a la seva plantilla i després de superar aquest diumenge el Reial Madrid a l'estadi (2-1), l'equip blanc-i-vermell gaudeix de dos dies de festa. Ni avui ni tampoc demà els jugadors s'entrenaran, mentre que el dimecres tornaran a la feina en una sessió d'allò més especial.

Coincidint per Fires, el Girona ha organitzat un entrenament de portes obertes a Montilivi. Tots els aficionats que així ho desitgin podran seguir les evolucions dels futbolistes blanc-i-vermells a partir de les 10 del matí. I no només això, sinó que també es prepararà una Fan Zone amb tot un seguit d'activitats, mentre que els futbolistes signaran autògrafs un cop acabada la sessió. Aquest últim acte tindrà lloc a la zona de Tribuna i per participar-hi, tot aquell que ho vulgui haurà d'omplir un formulari.

De la seva banda, la Fan Zone estarà ubicadà al pàrquing principal de l'Estadi, davant la Tribuna, i estarà en funcionament des de les 10 del matí fins les 2 de la tarda. Hi haurà diferents activitats, com ara un 'xutòmetre' per mesurar la potència de xut del qui ho prova, una taula de Futtoc, un concurs de tocs i un taller de manualitats, entre d'altres coses.

A part de tot això, es podrà visitar l'autocar del primer equip del Girona i també l'estadi de Montilivi, mentre que la nova botiga oficicial (ubicada fora del camp al córner entre el Gol Nord i Tribuna) estarà oberta als aficionats durant tota la jornada.