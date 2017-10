Dotze punts per allunyar-se del perill

El Girona ha sumat sis punts l'última setmana amb les victòries de dilluns passat a Riazor davant el Deportivo per 1 a 2 i ahir a Montilivi davant el Reial Madrid per 2 a 1. Això fa que els de Machín ja tinguin un total de 12 punts que els permeten allunyar-se de la zona baixa de la classificació i acabaran la jornada a 6 o 4 punts del descens, depenent del resultat entre Las Palmas i el Deportivo de La Corunya, dos rivals directes per la permanència, i que juguen aquesta nit a l'Estadi de Gran Canària (21.00, beIN).

El nou cuer de la classificació és l'Alabès, que continua amb tres punts després de perdre dissabte contra el València a Medizorroza per 1 a 2 i veure com el Màlaga els avançava. Els andalusos de Míchel van aconseguir ahir la primera victòria de la temporada i escalen un lloc a la classificació després de guanyar al Celta a casa per 2 a 1. Els gallecs, amb la derrota, també queden per darrera el Girona ja que sumen 11 punts. L'últim equip que ocupa zona de descens és Las Palmas que té 6 punts però que podria sortir-ne avui si aconsegueix guanyar el Deportivo, que té 8 punts, a l'Estadi de Gran Canària. En cas d'una victòria canària qui ocuparia la zona de descens seria l'Eibar, que ahir va empatar a dos a Ipúrua contra el Llevant (2-2) i suma un total de 8 punts. Per darrera el Girona també hi ha l'Espanyol i l'Athletic. Els bascos tenen 11 punts i els blanc-i-blaus 10, però podrien superar avui al conjunt de Pablo Machín si guanyen aquesta nit al Betis a Cornellà-El Prat.

El pròxim compromís del Girona serà contra el Llevant al Ciutat de València diumenge a les 12h. El conjunt valencià té els mateixos punts que el Girona. Els de Machín ja s'hi van enfrontar dijous passat a la Copa del Rei a Montilivi i van perdre per 0 a 2. La temporada passada, els blaugrana també van guanyar als blanc-i-vermells per 2 a 1 al Ciutat de València encara a Segona Divisió A. L'equip entrenat per Juan Ramón López Muñiz no guanya a la Lliga des de la cinquena jornada.

Després d'enfrontar-se als granotes, la competició s'aturarà per la disputa de partits internacionals. Després, el Girona rebrà la Reial Societat, un altre equip que juga competició europea, a Montilivi. Els d'Eusebio Sacristán tenen 14 punts, però només han aconseguit 5 punts dels últims 21 en joc.