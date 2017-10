El Girona és el primer debutant que tomba el Madrid a la Lliga des de l´any 1990

Per acabar de posar en context la importància i excepcionalitat de la victòria d'ahir del Girona sobre el Reial Madrid (no ho oblidem, vigent campió de Lliga i d'Europa, gairebé res), dues dades: els blancs no perdien contra un equip debutant a Primera divisió des del 1990 (fa 27 anys) i, a més a més, amb la derrota a Montilivi, trenquen una ratxa de 13 triomfs consecutius fora de casa a la competició domèstica. El darrer cop que el Madrid va caure lluny del Bernabéu en Lliga va ser a València el 22 de febrer (2-1), la temporada passada. Des d'aleshores, les victòries s'havien encadenat una darerre l'altre: Vila-real, Eibar, Bilbao, Leganés, Gijón, la Corunya, Granada, Vigo i Màlaga, el curs passat, i un altre cop la Corunya, Sant Sebastià, Vitòria i Getafe havien vist passar l'equip de Zidane com una exhalació.

Aquesta ratxa de triomfs marca un nou rècord en la Lliga espanyola, superant el que tenia el Barça de Josep Guardiola el 2010, que era de 12 victòries. Aquesta temporada els blancs l'havien arrencat amb molts dubtes al Bernabéu (encadenant empats contra el València i el Llevant, i una derrota davant del Betis), però en canvi a fora seguien sent el bloc sòlid del curs anterior, sobretot en les visites al Deportivo i a la Reial Societat. Amb l'Alabès van decidir dos gols de Ceballos, mentre que en la sortida a Getafe, on segurament els blancs havien patit més aquest any, va ser Cristiano Ronaldo qui va resoldre a cinc minuts del final. És la seva única diana en Lliga. Ahir, xiulat des del primer minut per l'afició del Girona, va haver d'escoltar crits de «Messi, Messi». Va tenir una actuació decebedora, sense que li sortís res bé.



Un debutant històric

El Girona es va convertir també ahir en un debutant històric a Primera. El Madrid no perdia des de feia 27 anys i un dia contra un equip que s'estrenava a la Primera Divisió (que no vol dir que acabés de pujar, sinó que no hi hagués jugat mai fins aleshores). El 28 d'octubre de 1990 els blancs van caure al Plantío de Burgos. Des d'aleshores, ni Albacete, ni Mèrida, ni Compostel·la, ni Extremadura, ni Vila-real, ni Numància, ni Getafe, ni Xerez, ni Eibar ni Leganés havien pogut guanyar el Madrid en el curs del seu debut a Primera. El triomf d'ahir, en plena diada de Sant Narcís, tanca un calendari per tremolar en les primeres deu jornades. El Girona ha jugat contra els 4 equips de Champions de la Lliga Espanyola (Barça, Madrid, Atlètic i Sevilla) a casa, i també davant de dos que disputen la Lliga Europa (Athletic i Vila-real), però ha sigut capaç de sumar 12 punts, s'instal·la a la zona mitjana, i ­segueix fent camí cap a la permanència.