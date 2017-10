«Hem guanyat el campió d'Europa i ho hem fet merescudament»

L'any 2008, Pablo Machín va assaborir en primera persona una històrica victòria del seu Numància contra el Barça de Pep Guardiola, aquell equip que acabaria guanyant tots els títols possibles. Machín era llavors la mà dreta de Sergio Kresic. Però va ser ahir quan, aquest cop sí al capdavant d'un equip en solitari, en aquest cas el Girona, va poder celebrar un triomf d'aquells que mai s'obliden. Tot plegat, en un «partit rodó» en què el seu equip va competir. Allò que reclamava dijous, després de perdre a la Copa s'ho va trobar multiplicat per mil, deixant clar que «si hem competit contra tot un Reial Madrid podem fer-ho amb qualsevol rival».

El 2-1 va ser «just» i «merescut» per a Machín, que ja s'olorava al descans que els gironins serien capaços de fer-la grossa. «No soc endeví, però per com s'estava jugant, estava clar que el futbol ens reconeixeria el treball i podríem lluitar per la victòria». Així va ser, remuntada i tres punts d'or. «Ho hem fet millor i hem guanyat justament al campió d'Europa. És un resultat que tindrà molta repercussió, però ja sabem que no som millors que fa quatre dies, ni vol dir que tinguem molt més a prop el nostre objectiu».

Va subratllar l'«esforç» –un ingredient «innegociable» al vestidor del Girona– i també la maduresa amb la qual l'equip havia paït el triomf. «S'ha celebrat com en d'altres ocasions. No he vist que es destapessin ampolles de cava ni res per l'estil. Això demostra que l'equip és cada cop més madur. Sabíem que tindríem oportunitats de guanyar. Sí, el percentatge favorable a nosaltres era mínim abans de començar, però a mesura que ha anat avançant el partit ha augmentat. Aquest equip s'ho creu i no ha vingut aquí per ser-hi només un any, sinó que volem lluitar per ser més temporades a Primera».

Molt satisfet pel resultat final, encara que sobretot per com es va produir, remuntar un marcador advers, el que no havia estat capaç de fer fins ara l'equip. « El nostre plantejament, des del primer moment, era valent. Hem arribat fins aquí jugant d'una manera, amb el famós ADN Girona que sempre dic. Sabíem que jugant en un combat de tu a tu amb el Madrid, ells són un pes pesant i nosaltres, un pes ploma. Però no ens podíem quedar amb la sensació de no haver fet el que sabem fer». Va servir el triomf per rubricar una «setmana fantàstica», amb dues victòries a la Lliga en dos partits. «Però som exigents i no ens podem oblidar del partit de Copa, on no ho vam fer gaire bé. Ja hauria signat a principis de setmana tenir 6 punts havent perdut amb el Llevant per 0-2».

Agafa aire amb aquests tres punts un equip que s'allunya una mica més del descens i que l'acosta a Europa. Quan se li va fer dir a Machín, el sorià va treure ferro a la situació. «No sé ni en quina posició anem, tenim molt clar quin és el nostre objectiu. Estic content perquè encara no hem caigut en descens i esperem no fer-ho el dia més important, que és l'últim. Estem mostrant a Primera el Girona que érem a Segona».

Va acabar «eufòric» l'entrenador per la victòria, i per moltes altres coses més. «Estic encantat que la gent gaudeixi, però també perquè en Bernardo no ha vist la cinquena groga, perquè no s'ha lesionat ningú, perquè els que no estaven al màxim nivell han fet un pas endavant... Aquest resultat ens donarà confiança i ens demostra que estem fent bé les coses». També va aplaudir l'ambient, qüestionat durant tota la setmana pels possibles incidents que en cap moment es van produir. «Tots els que coneixen Girona i la seva afició sabien que no passaria res. La gent està bastant farta de tot plegat i volen que se solucioni. Estic orgullós que s'hagin pogut evadir durant un parell d'hores».