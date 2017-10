Zidane atribueix la derrota del Madrid a Montilivi a les «errades de concentració»

Dilluns passat, al London Palladium, Zinedine Zidane era rebut amb aplaudiments quan recollia el premi de la FIFA que l'acredita com el millor entrenador de futbol del 2017. L'avalaven els seus resultats en l'aspecte col·lectiu, amb un Reial Madrid campió de Lliga i també dominador a Europa. Un guardó per als seus èxits com a tècnic omplirà la seva vitrina, on segurament mai n'hi haurà un que el reconegui com el millor orador d'aquesta professió. La retòrica no seria el seu fort i ahir ho va evidenciar a la sala de premsa de Montilivi. Amb cara de pocs amics, li va faltar discurs per analitzar la derrota dels seus. Va redundar en un parell o tres d'arguments, i prou. Perquè el francès en cap moment va veure un mal joc dels blancs, o una falta d'intensitat. Va admetre que les «errades de concentració» havien estat la clau, i poc més. «Petits detalls» i algun tòpic per l'estil van omplir la resta d'una roda de premsa en què, també, va treure ferro a la distància de 8 punts que ara té respecte al Barça, líder de Primera.

Per resumir-ho, va venir a dir que «hem tingut un mal dia», però que ja vindran temps millors. Començant per aquest dimecres, quan els espera un partit de Lliga de Campions a l'imponent Wembley. «No podem estar contents després de perdre, però ens hem de posar les piles al més aviat possible i pensar en la propera cita», va dir. Per a Zidane va ser qüestió de «detalls» que ahir els blancs es deixessin els tres punts a l'estadi. I va resumir-ho en dos punts clau. El primer, la falta d'encert al primer temps. «Ens ha faltat fer el segon abans del descans i hem tingut bones oportunitats per fer-ho». L'altre, els gols del Girona. «Hem estat poc concentrats i això ens ha costat car. Amb l'empat, el partit ha canviat perquè el rival ha entrat de ple una altra vegada», va dir, abans de rematar-ho: «Perdre aquí no estava previst, però és el que hi ha». Per més que se li preguntés si el Madrid havia jugat malament o si li havia faltat intensitat, Zidane va repetir fins a la sacietat que aquest no era el seu punt de vista. «No hi estic d'acord. S'ha perdut per detalls en la concentració, perquè tots s'han esforçat fins al final. Si analitzes els seus dos gols és cert que no hem defensat gaire bé. Però és el que hi ha. Hem perdut tres punts i ara estem a vuit del Barça».

Un escenari, el que hi ha ara a la Lliga, que no preocupa en excés al francès. O almenys aquesta va ser la imatge que va voler mostrar. «No hem començat gaire bé el campionat i no ho esperàvem, però la fam que tenen els jugadors per aquest títol continua intacta. Estic convençut que ho podrem aixecar i tindrem dies millors. Els rivals de dalt cediran punts al llarg de la temporada». Per acabar, va valorar l'ambient de Montilivi, que havia estat qüestionat durant tota la setmana. «No m'ha sorprès, ja sabia que seria complicat i que l'afició estaria amb el seu equip».