Salvador Capdevila deixa el Consell del Girona després de set anys

La modificació del Consell d'Administració del Girona, anunciada diumenge pel club amb un comunicat a la plana web, va quedar aigualida per la històrica victòria contra el Madrid (2-1) a Montilivi. Mentre a la llotja s'estrenava el nou Consell Assessor, també es feien públiques entrades i sortides en el màxim òrgan de gestió: Diego Gigliani, Fabricio González, Andy Young i Simon Cliff eren nomenats com a nous membres del Consell d'Administració (representant els nous propietaris, el City Football Group i el Girona Football Group de Pere Guardiola). En una reunió on també s'aprovaven les sortides de Salvador Capdevila, David Sánchez, Joel Borràs, Albert Mateos i Albert Olivé.

Sánchez i Borràs van arribar al Girona amb la marxa de Josep Delgado i l'entrada de TVSE Futbol, i mai van tenir cap visibilitat pública. En canvi, sí que és notable el paper de Capdevila i Mateos, la quota gironina que fins ara hi havia dins de la direcció del club. Sobretot l'advocat, que era el directiu que més temps duia a l'entitat: set temporades després que hi hagués entrat l'estiu de 2010, com ell mateix admet, «per amistat amb Josep Delgado». Salvador Capdevila se'n va convençut que després de viure «en una muntanya russa» el Girona ha trobat amb la nova propietat «la solució definitiva» per la seva viabilitat. «L'equip està a Primera i aquesta gent té ganes de fer moltes coses aquí. El club té un gran futur per davant, n'hi ha per estar molt il·lusionat», explicava ahir, encara amb les emocions del Girona-Madrid a la retina.

La llarga etapa de l'exsenador al Consell li ha fet viure tota mena d'experiència i ha arribat a treballar amb cinc presidents diferents: Ramon Vilaró, Joaquim Boadas, Francesc Rebled, Patxi Otamendi i Delfí Geli. Capdevila explica que va arribar al Girona «entusiasmat» i recorda que «ens ho vam passar molt bé fins que les coses es van començar a torçar, aquell primer Consell era un grup d'amics en què cadascú sabia perfectament quina era la seva funció». Però van arribar els problemes de Josep Delgado amb la justícia de Polònia i, més tard, una crisi econòmica que va acabar desembocant en un concurs de creditors salvat pràcticament sobre la botzina l'abril de 2015. D'estar al límit de la desaparició, el club va arribar a tocar el cel en el partit contra el Lugo, per després perdre la promoció amb el Saragossa. I un any més tard es va caure també al play-off contra l'Osasuna en la final. Capdevila ho ha viscut sempre des de dins, com també hi era el 2013 quan amb Rubi a la banqueta es va jugar la primera fase d'ascens davant l'Almeria.

L'advocat gironí explica que amb l'entrada de TVSE futbol l'estiu de 2015 va presentar la seva renúncia, però el club no la va acceptar. «Sempre que hi ha hagut transmissió accionarial he posat el meu càrrec a disposició. Aquesta vegada entenc que els copropietaris volen tenir un equilibri de forces dins del Consell i ha arribat l'hora de sortir-ne», subratlla. Diumenge, contra el Madrid, va viure el seu darrer partit des de la llotja. Es va acomiadar per la porta gran amb una victòria històrica. I ja adverteix que «seguiré anant a Montilivi a veure els partits i el club sap que estic a la seva disposició per al que calgui».

Capdevila, en diversos moments de la seva etapa de set anys al Girona, ha assumit el paper de pacificador i, amb el seu tarannà dialogant, ha intentat obrir sempre portes més que tancar-ne. Segons ell «he intentat aportar sempre estabilitat, fent una mica d'apagafocs. I en moments en què es produien certes fugides, em vaig quedar per no deixar el Girona sol». El seu fill, Ricard, segueix al club com a advocat. També Albert Mateos continuarà a l'àrea social tot i plegar del Consell.