Un botí per a l'optimisme

Encara poden passar moltíssimes coses, i així serà, perquè en el futbol mai es pot dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat, però de moment la situació del Girona a la Lliga fa prou patxoca. S'ha acabat amb una ratxa nefasta i s'ha trencat amb la sequera golejadora gràcies a dues victòries. La primera, vital; la segona, de moltíssim prestigi. Derrotar el Deportivo i desfer-se de tot un Reial Madrid no només aporta una injecció de moral evident al vestidor, sinó que també allunya l'equip del descens. Són 12 punts en 10 jornades, un botí que evidentment podria ser millor, però alhora un botí que pot despertar l'optimisme. Perquè de motius per respirar, tot i que encara queda un món, n'hi ha de sobres.

Els precedents, si més no, així ho permeten. Sempre s'ha de tocar de peus a terra i caldrà encara treballar moltíssim per mantenir la categoria, però els números del passat confirmen que el camí que han agafat els gironins és el correcte i que, si no se'n desvien, aconseguiran l'objectiu. Només cal fer una ullada a les últimes temporades i comparar. Prenent com a punt de partida el curs 95/96, el primer que les victòries es comptaven per 3 punts. Des de llavors fins ara han passat més de dues dècades. En tot aquest temps, fins a 39 equips han tancat la jornada 10 del campionat de Primera amb els mateixos 12 punts que ara ostenta del Girona. Saber com els van anar les coses pot donar alguna pista de quin és el futur que li espera al conjunt blanc-i-vermell. I aquest és positiu, si es prenen els precedents com a referència.

De tots aquests 39 equips, des de l'any 1996 fins a l'actualitat, 37 s'han acabat salvant. Amb més o menys comoditat, però en definitiva, un 94,9 per cent dels equips que signaven 12 punts després de 10 partits es guanyaven la seva continuïtat a Primera. També existeix el cas contrari. Perquè n'hi ha. Però d'exemples en trobem ben pocs. Concretament dos. El Saragossa de la temporada 12/13 i el Màlaga de la 05/06. Tots dos, tot i anar pel bon camí al primer quart del curs, van anar perdent les forces fins a perdre la categoria. És més, com a cuers.