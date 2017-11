El club posa a la venda talls de gespa del dia de l´ascens a un preu de 30 euros

El Girona comunicava ahir a mitja tarda que ha posat a la venda la gespa de l'estadi de Montilivi que va acollir el famós partit de la temporada passada contra el Saragossa (0-0) en què l'equip va sumar el punt necessari per rubricar el seu ascens a la Primera Divisió. Tots aquells aficionats que ho vulguin podran endur-se a casa seva un tall d'aquella gespa per 30 euros. Segons el club, el passat 19 de juny es va extreure tota la gespa del camp i va ser tractada perquè conservi el seu aspecte natural i no necessiti cap mena de tractament. Serà presentada en un marc amb la fotografia de l'equip de l'ascens, la llista amb els noms dels futbolistes i cos tècnic d'aquella plantilla, així com també algunes dades de la temporada 2016/2017. El producte és limitat i numerat; només n'hi ha 1.000 a la venda. Es pot adquirir des d'ahir a la botiga oficial i també per internet.