Cristiano, a Granell: «No m´agrada com heu jugat els últims minuts, sobretot tu»

El programa Fricandó Matiner de RAC1 va parlar ahir amb Àlex Granell, migcampistà i capità del Girona, qui va explicar una anècdota del passat diumenge coincidint amb la visita del Reial Madrid. Per televisió es va poder veure com Granell havia demanat la samarreta a Cristiano Ronaldo un cop acabat el partit, i també la reacció, un xic molesta, del portuguès. El gironí va revelar què li havia dit el portuguès. «En aquell moment podia entendre que no me la volgués donar perquè havia perdut, però la seva reacció va ser prou bona». Va tenir la samarreta Granell, però també es va endur alguna crítica del jugador blanc. «Em va dir que soc molt bon futbolista, però que no li havia agradat gens com havíem gestionat els últims minuts, jo en especial. Sí, al final es va escalfar la cosa, amb alguna empenta de Ramos i Maffeo o Aday perdent temps. Però li vaig fer saber que estàvem a punt de fer una gesta molt grossa i no la volíem deixar escapar. A més, hem tingut experiències d'altres anys i hem estat massa correctes. Si contra el Lugo haguéssim fet aquest joc, ja fa anys que seríem a Primera».