L'equip prepara el partit contra el Llevant a Riudarenes

Només un dia després de fer les delícies de prop de dos mil aficionats del Girona amb un entrenament de portes obertes a Montilivi, el primer equip s'ha exercitat aquest matí a les instal·lacions de Riudarenes. Aquest cop ho ha fet sense públic ni tampoc mitjans de comunicació, en una sessió en què s'ha focalitzat tota l'atenció a l'important partit d'aquest diumenge al Ciutat de València, camp del Llevant.

Pablo Machín ha pogut treballar amb tots els seus futbolistes disponibles tret de Pedro Alcalá. El central, que es va operar ara fa un mes i que fins i tot ja s'havia exercitat amb el grup, ha baixat una marxa aquests últims dies per precaució i no serà fins la setmana vinent que es reincorporarà a la disciplina. Alcalá está del tot descartat per viatjar a València.

De la seva banda, Cristian Portugués, 'Portu', ha declarat a l'agència EFE que està convençut que el Girona aconseguirà la permanència. "Ens salvarem", ha afirmat el migcampista murcià, qui troba "arguments de sobres" que justifiquen les seves paraules: "Som un equip molt ben treballat i compacte, que sap a què juga i que lluitarà fins al final per la salvació. Tenim molt de caràcter i no ens deixarem vèncer fàcilment".

Indiscutible per a Machín des que va arribar l'estiu del 2016, Portu també ha dit que a Girona "he trobat el meu lloc", confessa haver viscut "coses molt maques" a Montilivi i es mostra "molt agraït" per la confiança que fins ara li ha mostrat el cos tècnic.