«La manera com vam guanyar el Madrid mostra la maduresa de l'equip»

Tres dies després de la històrica victòria del Girona contra el Reial Madrid (2-1) jugadors, cos tècnic i afició encara tenen molt present aquesta fita i, en el futur més immediat, és qüestió d'intentar mantenir viu aquest record per, gràcies a la confiança i la moral aconseguida, sumar els tres punts aquest diumenge al camp del Llevant per tancar una setmana fantàstica abans de l'aturada per seleccions.

Un dels protagonistes de la victòria davant el conjunt blanc va ser el central Marc Muniesa. «Guanyar el Madrid no s'aconsegueix cada dia. És històric. Al final són només tres punts, es una llastima perquè no et dona més però l'alegria i la confiança que et dona guanyar al campió d'Europa és molt alta», va dir el central lloretenc, que tornava a jugar un partit de lliga després d'estar unes setmanes lesionat. En aquest sentit, va afirmar que «em vaig marcar el partit contra el Madrid per tornar» i que «em va sorprendre jugar dos partits tan seguits d'estar un mes fora», fent referència també als 90 minuts que va disputar, en Copa del Rei, contra el Llevant.



Punts contra la incertesa

«Tenir dotze punts i haver guanyat les dues últimes jornades ens dona molta vida. Ens escapem una mica de la zona baixa, encara que seguim estant allà», recalcava el central lloretenc, durant l'absència del qual, precisament, l'equip havia vist augmentat notablament el nombre de gols encaixats. El Girona ha encadenat dues victòries en set dies que el deixen, amb deu jornades disputades, amb sis punts de marge respecte al Las Palmas, el primer equip que perdria la categoria. No obstant, els de Machín ja s'han vist les cares amb equips tan potents com l'Atlètic, el Barça, Sevilla o Reial Madrid. «Hem jugat contra equips que juguen a Europa però ens jugarem les garrofes contra els equips que ens venen ara», feia referència Marc Muniesa al calendari immediat de l'equip, que el mesurarà, abans d'acabar el 2017, amb rivals com el Llevant, l'Alabès, el Getafe o l'Eibar, entre d'altres, a priori, competint en la «mateixa» lliga dels gironins. De fet, només la Reial Societat, que visita Montilivi el 17 de novembre, és l'equip que juga competició europea que falta per jugar contra el Girona.

«Cal mantenir la intensitat»

Muniesa té clar que, per puntuar en qualsevol partit que té l'equip per endavant, és molt important «jugar amb la mateixa intensitat que hem fet contra equips com l'Atlètic i el Reial Madrid» per, en aquest sentit, «fer-nos forts, sobretot a casa, i seguir amb una bona adaptació a Primera». El repte més immediat és el partit de diumenge (12 h) al camp del Llevant. Per al central selvatà «només tenim al cap guanyar a València» però avisa que puntuar a fora «sempre és complicat». «Hem de plantejar el partit igual juguem contra qui juguem, sent intensos, pressionant a dalt, creant ocasions i sent contundents a les dues àrees», va dir.

Respecte a la jornada festiva d'ahir a Montilivi, amb l'entrenament a portes obertes, Muniesa va destacar que «és un dia especial i on tots gaudim, sobretot pels més petits, que poden veure els seus ídols més a prop que mai».