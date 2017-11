El regal de Fires del Girona als seus seguidors

No fa pas tant de temps, el Girona hauria tirat coets si qualsevol partit seu a Tercera o a Segona B hagués reunit 2.000 espectadors a Montilivi. Eren altres temps. Una època en què pensar en superar el Reial Madrid, en un partit de Lliga de Primera Divisió, corresponia al món de la ciència-ficció. Ahir el Girona va col·locar 2.o00 persones a l'estadi només per seguir un entrenament de portes obertes. El club, aprofitant la diada de Tots Sants, va voler celebrar les Fires amb tots els seus seguidors permetent-los seguir una jornada de treball i oferint la possibilitat de participar en diverses activitats lúdiques, o fotografiar-se i rebre autògrafs dels seus ídols. Tres dies després de la victòria contra els blancs les polsacions dels aficionats segueixen revolucionades. Ahir van aclamar els futbolistes, mentre començaven a preparar després de dos dies descans el partit de diumenge al camp del Llevant. Aday, amb permís del club, va ser l'única baixa.

El Girona va obrir la grada de tribuna i part del gol sud per tal d'encabir l'afició. Era el regal de Fires del club cap a una legió de fans cada vegada més nombrosa i que llueix amb orgull els colors blanc-i-vermells. Tot i que el públic estava citat a les 10 del matí, la sessió va arrencar amb retard, gairebé a tres quarts d'onze. Primer van saltar a la gespa Pablo Machín i el seu ajudant, Jordi Guerrero, per rebre la primera ovació de la matinal. Uns minuts després, quan ho van tenir tot preparat, van entrar els jugadors a escena, amb una nova ració d'aplaudiments. Dels aproximadament 2.000 espectadors que van passar per l'estadi, 400 afortunats van poder prendre part en la sessió de signatura d'autògrafs i emportar-se el pòster oficial de l'equip firmat.

Per acabar d'amanir la matinal en una jornada plena d'actes a la ciutat (Tots Sants és el dia fort de les Fires), a l'exterior de l'estadi el club va instal·lar una espectacular Fan Zone que va va fer les delícies dels més joves amb activitats com el xutòmetre, en què es mesurava la velocitat del xut del participant, o les taules de Futtoc, un joc similar al tennis de taula que es juga amb els peus i una pilota de futbol. Els assistents també van poder demostrar la seva punteria en una porteria i participar en un concurs de tocs. Per als més petits, el Girona tenia muntat un taller de manualitats i un altre per pintar-se la cara amb els colors blanc-i-vermell. A més es va instal·lar un photocall a mida real de l'equip on els aficionats podien fotografiar-se, i també es van obrir les portes de l'autocar oficial que usen els tècnics i els jugadors pels seus desplaçaments en l'any del debut a Primera.

La part més destacada de l'entrenament va ser quan els jugadors es van dividir en tres equips per disputar uns partidets, amb la grada cantant els gols i aplaudint les accions més destacades dels jugadors. Quan es va haver acabat la sessió, els mateixos futbolistes van repartir pilotes i samarretes entre els seguidors, que per un dia van poder ser testimonis del seu pla de treball.