Tret de sortida a l´«altra Lliga»

Es parla molt de l' altra Lliga. Com si la Primera Divisió estigués partida pel mig, com si un equip de baix no pogués plantar-li cara a un de dalt. Sí, evidentment això és possible i només cal veure com el Girona, nouvingut a l'elit, es desfeia del Reial Madrid, l'actual campió d'Europa. És un terme més abstracte, que denota que hi ha conjunts que tenen un pressupost i uns objectius més ambiciosos que no pas la resta. Així és la Primera: transatlàntics que aspiren al títol o a entrar a Europa, mentre la resta mira d'anar fent la feina per salvar la categoria. En aquest segon apartat hi entra el Girona, que tot i tenir la tutela del Manchester City disposa d'un pressupost limitat, de manera que la permanència és l'únic objectiu. Després d'un inici de calendari dur, feixuc i ben complicat, aquest diumenge dona el seu tret de sortida al que es podria considerar com l' altra Lliga per als gironins. Un tram del curs, fins a finals del 2017, que tot i que també presenta les seves dificultats, enfrontarà els de Machín amb bona part dels seus rivals directes en la lluita per mantenir la categoria.

Fins ara, deu partits li ha tocat disputar al Girona, que s'ha creuat amb els quatre equips que disputen la Lliga de Campions (Barça, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i Sevilla), i dos conjunts més que a dia d'avui ocupen les set primeres posicions de la taula: Vila-real i Leganés. Toca ara afrontar un tram de calendari amb 7 jornades (des d'aquest diumenge fins a l'últim partit de desembre) en què cap dels rivals de torn supera el vuitè lloc de la classificació.

Per començar, diumenge es visita al Llevant (12è), un conjunt que també ve de Segona A, que suma els mateixos 12 punts que els gironins i que fa cinc partits de Lliga que no guanya. Això sí, una setmana enrere prenia Montilivi en l'anada dels setzens de Copa (0-2). Després, un altre rival europeu: la Reial Societat (9è). El conjunt basc ha anat de més a menys, tot i que a fora fins ara s'ha apuntat un parell de victòries (contra el Deportivo i l'Alabès). Una de les cites més complicades des d'ara fins al final d'any serà la visita al camp del Betis (8è), una de les revelacions d'aquest curs. Al Benito Villamarín, a més, només hi ha encaixat una derrota: 3-6 amb el València. Es rep també l'Alabès (20è), el pitjor equip fins ara de Primera, amb 3 punts de 30 possibles. També al Getafe (11è), un conjunt que perd moltes prestacions a fora. Mentre que tocarà visitar l'Espanyol (10è), irregular en el que portem de Lliga però bastant sòlid a Cornellà el Prat; també l'Eibar (17è), un conjunt que no se n'acaba de sortir aquesta temporada i que no sap què és guanyar des del passat 15 de setembre, quan es va imposar al Leganés.