Dues entrades al preu d'una per veure la Reial Societat a Montilivi

Queden encara dies perquè el futbol torni a Montilivi, però el Girona ja comença a fer bullir l'olla de cara al partit del divendres 17 de novembre vinent contra la Reial Societat, previst per a les 9 de la nit i que servirà per obrir la dotzena jornada del campionat. Per aquest dia, el club ha engegat una promoció que beneficia totes aquelles persones que van adquirir una entrada per veure el Girona-Real Madrid de la setmana passada. Tots ells, si compren una entrada per al duel amb la Reial Societat en tindran una segona gratuïta. Es demana, això sí, que sigui possible acreditar que el passat 29 d'octubre eren al camp havent pagat per una entrada.

Aquesta promoció no està disponible per Internet ni tampoc a les oficines, sinó que es duu a terme a la nova botiga del club, inaugurada fa pocs dies i ubicada a l'exterior de l'estadi de Montilivi.