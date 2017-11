Espanya sub-21 convoca Maffeo per als partits contra Estònia i Eslovàquia

Que Pablo Maffeo està signant una excel·lent temporada, això ben pocs ho poden discutir. El defensa, propietat del Manchester City i cedit per tercer any consecutiu a Montilivi, és titular indiscutible per a Pablo Machín i està rendint a un molt bon nivell. Això no ha passat gens desapercebut per a Albert Celades. El seleccionador sub-21 compta amb Maffeo i ahir el citava per tercera vegada aquest curs de curs. Aquest cop, el català és un dels 21 futbolistes citats per disputar els dos primers partits de classificació per disputar l'Europeu del 2019.

Espanya sub-21 s'enfrontarà el proper 9 de novembre a Islàndia a Múrcia, mentre que el rival del dia 14 serà a Eslovàquia, aquest cop a Cartagena. Maffeo no serà l'únic jugador del Girona que disputarà algun compromís internacional. També han estat convocats Cristhian Stuani (Uruguai) i Yassine Bounou (Marroc). El primer, per jugar dos amistosos (Polònia i Àustria). El porter, per jugar-se la classificació del proper Mundial a Costa d'Ivori. De la seva banda, Kènia ha citat Michael Olunga per a l'amistós contra Zàmbia del 14 d'octubre i Nigèria, a Kayode per a dos partits: a Algèria (Mundial) i amb l'Argentina (amistós a Rússia).