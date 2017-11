El millor moment de Bounou

Yassine Bounou difícilment oblidarà tot el que li va passar la setmana passada. De fet, ell i els altres tretze jugadors del Girona que van participar a la victòria contra el Reial Madrid (2-1) de diumenge passat van escriure un dels capítols més memorables de la història del club. A més a més, en el cas de Bounou, la victòria contra el conjunt blanc arrodonia una setmana que havia començat amb el seu debut a Primera Divisió, a la Corunya, també amb triomf del Girona (1-2). Millor impossible, que diria aquell, si no fos perquè dijous a la Copa del Rei també va viure sota pals la derrota contra el Llevant a Montilivi (0-2). En aquest sentit, Bounou considera que la desfeta a la Copa pot servir al Girona per intentar tornar del Ciutat de València demà amb quelcom de positiu. «Intentarem anar allà i jugar evitant els errors que vam cometre a la Copa del Rei», destaca.

L'històric triomf contra el campió d'Europa les dues últimes edicions amb Bounou sota pals ha generat també molta expectació al Marroc. En aquest sentit, el porter del Girona reconeixia que des de diumenge a la tarda ha rebut molts missatges d'amics i coneguts seus felicitant-lo per la fita. «És un partit de molta repercussió i tothom el mira. Gent amb qui feia molt que no parlava, em va escriure aquell dia», revela Bounou, que afegia que algun li havia confessat «que era del Madrid però que anava a favor del Girona». amb 25 anys i tota una carrera per endavant, Bounou segueix els passos d'Ezaki Badou, l'únic porter marroquí, i ídol al seu país, que havia jugat a Primera Divisió. Badou va fer-ho al Mallorca (1986-91 amb l'excepció del curs 88-89 a Segona A) i té l'honor de ser el primer porter que va aturar un penal a Ronald Koeman, en un partit del curs 89-90 al Camp Nou. De moment Bounou, ja té al seu palmarès un triomf contra el Madrid que no ha passat gens desapercebut al Marroc.

Amb el decisiu partit de classificació per al Mundial de Rússia contra Costa d'Ivori de dissabte que ve, la victòria contra els blancs pot haver ajudat Bounou a guanyar números per ser titular de la seva selecció. «És un partit molt important que, al Marroc tothom espera. Intentarem tornar amb la classificació». Tot i això, Bounou encara no hi vol pensar i s'estima més fer-ho només en el Llevant. «De moment només penso en el Girona. És un altre tema. La selecció és quelcom que tant pot anar bé com malament. L'únic fix ara és el Girona», assegurava.

El porter del Girona és poc amant dels focus i del protagonisme però ahir confessava estar «molt content» per la situació que està vivint, tot i que apostava per passar pàgina i centrar-se en el present. «Sento que ja és passat i que ara venen etapes noves on cal estar a l'altura. Aquesta és la nostra realitat». Sigui com sigui, els números són els que són i el Girona en Lliga, amb Bounou sota pals, ha guanyat dos partits de dos possibles. Ell però no hi veu cap coincidència. «L'equip segueix creixent. Ens hem trobat dues victòries que ens van molt bé. La competició continua i hem de sumar diumenge a València», diu. Sí que admet però, que els tres punts aconseguits contra el conjunt de Zinedine Zidane han anat bé «a la nostra gent i al club».

Pel que fa a la continuïtat sota pals, Bounou s'estima més no pensar-hi gaire i aprofitar el moment. De la mateixa manera que ho feia mentre Gorka Iraizoz era titular i com ho feia també la temporada passada quan Machín apostava per René Román. «L'any passat per culpa de les aturades i tot plegat ens anàvem alternant. Aquesta temporada ens entrenem cada dia. Aquí ningú té la certesa de jugar o no. Cal estar preparat per al que es necessiti», deia un Bounou que té clar que l'objectiu és el grup. «Quan no jugava intentava estar endollat i concentrat com si hagués de jugar. Continuaré d'aquesta manera tota la temporada», subratllava.

Mentrestant, l'equip segueix preparant el partit de demà a València contra el Llevant. Ahir, el central murcià Pedro Alcalá va ser l'única baixa de la sessió a Riudarenes. Aquest matí l'equip treballarà a Montilivi abans d'agafar l'autocar i sortir cap a terres valencianes. A mig camí, l'expedició s'aturarà a dinar a Sant Carles de la Ràpita, abans de reprendre el viatge fins a València. Al migdia, al final de l'entrenament, Pablo Machín farà pública la llista de convocats. En principi s'hi esperen poques novetats respecte la de diumenge passat contra el Reial Madrid.