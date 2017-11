Muñiz alerta del perill del Girona i avisa l'afició que els tocarà patir «molt»

L'entrenador del Llevant, Juan Ramón López Muñiz, desconfia de la visita del Girona. No les té totes, conscient de com les gasta el conjunt gironí, el qual coneix bé –al marge del duel de Copa de dijous passat– de la temporada passada a Segona A. A més a més, el Girona arribarà demà al Ciutat de València després dues victòries seguides i es trobarà un Llevant que fa cinc jornades que no guanya. En aquest sentit, Muñiz es mostrava ahir sorprès per les crítiques rebudes en els últims dies després de la mala ratxa i va recordar que l'afició ha de donar suport a l'equip perquè ells tenen clar que «patiran molt» per salvar la categoria. «És una de les coses que em sorprèn. Estem en una competició molt difícil, d'un nivell molt alt. Sabem que hi hauria moments serien durs, però no menysprearem mai cap punt. No entenem aquest motiu d'angoixa que es comenta», va dir el tècnic asturià ahir roda de premsa després de l'entrenament de l'equip.

«Necessitem el suport de tothom i que el camp remi a favor. Seria important que tot jugador se senti estimat per l'afició perquè tots els jugadors són honrats. L'objectiu segueix aquí i estem molt ben classificats. Hi ha vegades que sembla que anar a Eibar o jugar contra l'Espanyol hagi de ser molt fàcil», va insistir. El tècnic asturià va negar que aquest missatge sigui per manca d'ambició, sinó per deixar clar quin és l'objectiu de l'equip. «No és falta d'ambició. Tots volem estar a Europa o arribar a la Champions, però és una qüestió de realitat», deia.

L'entrenador del Llevant va valorar l'arribada del davanter turc Enes Ünal, procedent del Vila-real en qualitat de cedit, encara que no va voler avançar si serà titular demà ni quant temps estarà a València. Muñiz va subratllar que Ünal li dona la possibilitat de poder jugar amb dos atacants. Ünal, de 20 anys, va ser fitxat aquest estiu pel Vila-real procedent del Manchester City a canvi de 15 milions d'euros després de jugar els últims cursos cedit al Genk, NAC Breda i Twente, on va demostrar un gran olfacte golejador.

Muñiz considera el Girona un equip «molt ben treballat», i explica que no tindrà res a veure el duel de demà amb el disputat fa una setmana a la Copa i que va acabar amb victòria del Llevant per 0-2. «Espero trobar-me un gran Girona. Ve d'una molt bona victòria i merescuda contra el Madrid i és un equip que ha entrat molt bé a la competició. El partit de Copa no és una referència perquè és una altra competició», va destacar.