Pablo Machín: «Seguim sent l'equip més humil de Primera»

Dues victòries consecutives a la lliga i, de manera especial, la darrera contra el Madrid, han allunyat el Girona de les posicions de descens i han disparat els elogis cap a uns jugadors i un tècnic que, ell personalment, s'han encarregat d'intentar relativitzar avui en la roda de premsa prèvia al partit contra el Llevant: "M'ho heu sentit dir més d'un cop, després d'una victòria important és habitual que arribi un resultat menys important. Per això des de dimecres que estic parlant amb els jugadors per tornar-los a la realitat després del bany d'elogis que han rebut".

Pablo Machín ha admès que les dues últimes victòries contra Deportivo i Madrid han situat el Girona a una zona de la classificació, tretzè amb sis punts d'avantatge sobre els llocs de descens, "en la que no hi havíem estat mai, lluny de la línia vermella i a la zona mitjana de la classificació, que, però, sabem que no hi estarem sempre perquè el nostre lloc natural és més tocant a la línia vermella. No podem oblidar que seguim sent l'equip més humil de Primera".

Pablo Machín també ha tingut paraules d'elogi per a Llevant que "és un equip amb les idees molt clares, amb el mateix entrenador i jugadors semblant als de la temporada passada, que saben el que volen aconseguir a cada partit que és guanyar amb independència de la manera amb què ho aconsegueixin"

El Girona ha marxat aquest matí cap a València amb els mateixos 18 jugadors que varen anar convocats contra el Madrid.

Iraizoz, Bono, Bernardo, Juanpe, Muniesa, Ramalho, Maffeo, Aday, Mojica, Pere Pons, Àlex Granell, Aleix Garcia, Timor, Douglas Luiz, Portu, Borja Garcia, Kayode i Stuani.