Alegries a Girona i a Manchester

La victòria del Girona sobre el Madrid va tenir un impacte global. La derrota blanca a Montilivi va fer-se un lloc als mitjans de comunicació internacionals i, de manera especial, a Gran Bretanya, on mitjans anglesos com el Daily Mail o el The Guardian l'explicaven en cròniques on recordaven la relació entre el Girona i el Manchester City. Pablo Machín ha rebut un munt de felicitacions per aquella victòria i, entre aquestes, tot i que va assegurar ahir que no hi ha parlat aquesta setmana, el tècnic sorià sap que el 2-1 contra l'equip de Zinedine Zidane també ha alegrat el tècnic català dels anglesos, Pep Guardiola, i la resta de la gent que treballa a la City Football Academy. «Em pregunten sovint si parlo amb Guardiola, si ens truquem o tenim relació, i la realitat és que hi he parlat algun cop quan ha tocat, però no tenim una relació de trucar-nos cada dia i felicitar-nos per les victòries dels uns i dels altres», va explicar ahir Pablo Machín que, tot i no haver parlat aquesta setmana amb Guardiola, va dir que «sí que m'han arribat les seves felicitacions, no directament per ell, i no tic cap dubte que ell s'alegra igual que com ho fem nosaltres dels seus èxits».

El Manchester City té avui un partit important a la Premier League contra l'Arsenal a l'Etihad Stadium, però, de moment, la segona temporada de Guardiola al City va per molt bon camí. «Segur, i en tinc constància, que ell s'alegra que al Girona li vagin bé le coses com jo estic content que el City estigui en una molt bona ratxa de resultats i demostrant els senyals d'identitat d'en Pep», va dir Machín sobre la trajectòria dels de Guardiola, que no ha deixat escapar cap punt a la Lliga de Campions i que és el líder a la Premier League amb cinc punts d'avantatge sobre el Manchester United de José Mourinho.

City Footbal Group és un dels dos accionistes majoritaris del Girona, té dos representants al nou consell d'administració del club català i, esportivament parlant, ha cedit a Montilivi jugadors com Pablo Maffeo, Aleix Garcia, Larry Kayode, Douglas Luiz i Marlos Moreno.