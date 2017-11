Borja admet que «tenia ganes d´estrenar-me amb un gol a Primera»

El jugador del Girona ha obert el camí de la victòria amb un golàs des de 26 metres. Als vestidors ha admès que "no és el meu millor gol", però també ha dit que "tenia ganes d'estrenar-me amb un gol a Primera, aquesta temporada encara no havia marcat". No ha donat gaires voltes a la jugada del 0-1: "durant els partits hi ha molts tirs com aquest. Uns cops entren, i altres no, i jo avui he tingut la sort que ha entrat".