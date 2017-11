Borja i Stuani encarrilen la tercera victòria seguida del Girona

El Girona ha arrencat aquest migdia la tercera victòria consecutiva, al camp del Llevant, després de protagonitzar una actuació molt consistent. L'equip creix en cada jornada i ha demostrat que guanyar el Madrid no va ser cap casualitat. Després d'una primera part on els de Machín han perdonat el rival, a la represa el golàs de Borja i la diana d'Stuani al tram final han posat justícia. Els gironins han sumat els últims nou punts i arriben a la nova aturada de seleccions en la zona còmoda de la taula i oferint la seva millor versió. De fet, pels seus interessos, haver de descansar ara quinze dies no és gens agraït.

Només li ha faltat el gol al Girona després dels primers 45 minuts. Machín, que repetia l'onze que va derrotar diumenge passat el Madrid, ha plantejat una sortida molt agressiva que ha agafat per sorpresa el Llevant. Als valencians els ha costat Déu i ajuda poder inquietar la porteria de Bounou; ben al contrari que als visitants, que haurien pogut marcar en clares ocasions d'Stuani, Portu i un parell de Granell, sobretot una a cinc minuts del descans on després d'un espectacular revers dins l'àrea s'ha tret un xut marca de la casa amb l'esquerra que Raúl ha pogut desviar a corner.

Portu ha sigut l'altre nom propi, desbordant amb la seva velocitat la defensa del Llevant. De fet poc abans del quart d'hora de joc ha arribat una de les jugades que podia haver marcat el partit. El futbolista del Girona marxava com una bala cap a la porteria, Chema, que feia pocs instants havia vist la primera groga, l'ha interceptat amb una clara falta just al límit de l'àrea, i l'àrbitre Munuera Montero no ha xiulat res. Els gironins reclamaven penal, però l'acció és fora de l'àrea. El que no té justificació és que no es marqués la falta i la groga a Chema, que hauria estat la segona i hauria deixat el Llevant amb 10. El col·legiat tampoc va estar gens encertat en dos corners inexistents a favor dels locals, i no marcant-ne un altre a favor del Girona, que sí que ho era. Àrbitre al marge, l'equip local no ha començat a arribar fins pràcticament la mitja hora de partit. Un xut tou de Bardhi aturat sense dificultats per Bounou ha sigut el primer avís.

No devia estar gaire satisfet Juan Ramon López Muñiz de la primera part del seu equip perquè al descans ha ordenat l'entrada d'Ivi per Jason. Però el guió seguia igual, i Borja García ha buscat l'escaire només d'arrencar el segon acte, sense sort. El madrileny sí que l'ha encertada poc abans del minut 60. La pilota li ha tornat a caure fora de l'àrea, ha aixecat el cap i ha enviat, aquest cop sí, la pilota a l'escaire sense que Raúl hi pogués fer res. És, sens dubte, un dels gols de la jornada sinó de la temporada, anotat des de 26 metres de distància de la porteria.

El Llevant havia semblat despertar però el gol va fer mal als locals. Abans del 0-1, Morales ha tingut la millor ocasió però Bounou, amb la punta dels dits, ha pogut enviar la pilota a corner. Amb el marcador a favor, al Llevant li han entrat les presses i, mentretant, el Girona ha sabut gestionar el seu avantatge. Era l'hora de Timor, que ha entrat a la gespa per Borja García a 20 minuts del final, a qui, per la cara que hi ha posat, no li ha agradat la substitució.

L'últim quart d'hora ha sigut molt emocionant. El Girona ha fet un pas enrere intentant defensar el seu valuós botí i el Llevant, com no podia ser de cap altra manera, ha posat setge a la porteria de Bounou buscant, com a mínim, l'empat. L'escenari pintava patiment, però a set minuts del final una extraordinària jugada del Girona, entre Portu i Pere Pons, ha acabat amb el 0-2 d'Stuani que ho deixava tot sentenciat. L'acció ha arrencat en camp propi, Portu ha vist el migcampista de Sant Martí Vell, i aquest, amb molta sang freda, ha entrat a l'àrea, i ha fet una brillant assistència al golejador uruguaià, que ja ha fet sis dianes aquesta temporada en onze partits. El gol d'Ünal en l'afegit ha sigut una anècdota, perquè 30 segons després s'ha acabat el partit.

Llevant: Raúl Fernández, Pedro López (Samuel, min. 82), Toño García, Chema Rodríguez, Postigo, Lerma, Bardhi (Boateng, min.66), Morales, Enes Ünal, Jason (Ivi, min. 46) i Campaña;

Girona: Bounou, Maffeo, Aday, Muniesa, Bernardo, Juanpe, Pere Pons, Granell, Stuani, Borja García (Timor, min. 68) i Portu (Douglas Luiz, min. 88);

Gol: 0-1, min. 58, Borja García; 0-2, min. 83, Stuani; 1-2, min. 91, Enes Ünal;

Àrbitre: Munuera Montero. Ha amonestat els locals Chema i Sergio Postigo i els visitants Juanpe, Pere Pons i Muniesa.

Estadi: Ciutat de València. 18.324 espectadors.