El juvenil cau al camp del Mallorca i perd l'oportunitat de posar-se líder

Els homes d'Àlex Marsal tenien una bona oportunitat per situar-se com a líders si guanyaven ahir al migdia el Mallorca. El 5 a 2 final va ser un resultat enganyós, ja que els balears no van sentenciar el partit fins als últims minuts, amb els gironins bolcats a l'atac.

El Girona va començar el partit amb bastants despropòsits i el Mallorca ho va aprofitar per crear les primeres ocasions de perill. Al minut 9 va arribar el primer gol local per mitjà de Víctor, però tres minuts més tard Valey aconseguia l'empat per als gironins. En el minut 24 i en una jugada molt desafortunada Uche es feia el 2 a 1 en pròpia porteria.

A la segona part el Girona va sortir més centrat, però un altre gol de Víctor 5 minuts després de la rempresa ha desanimat als visitants, que tot així ho han seguit intentant i al minut 59 Homet marcava el 3 a 2 que donava esparances als gironins.

L'equip entrenat per Marsal va tenir bones ocasions per aconseguir l'empat, inclosa una pilota al pal. Però quan més patia el Mallorca i amb un Girona bolcat a l'atac, els balears van aprofitar les contres per fer dos gols més i situar el definitiu 5 a 2 al marcador.