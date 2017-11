Machín: «Potser ja som l'equip revelació»

Tres triomfs seguits són complicats en qualsevol categoria, però a Primera, més. I el Girona, amb les victòries contra el Deportivo, el Madrid i el Llevant, ho ha aconseguit. Per això quan li han preguntat als vestidors per quin era el sostre de l'equip, Pablo Machín ha dit que "potser ja som l'equip revelació, perquè allò nou crida sempre l'atenció". En aquest sentit ha expressat que "hem demostrat una gran maduresa, vam fer un molt bon partit contra el Madrid però després d'allò hem tornat a tocar de peus a terra, ens hem posat el mono de treball, i hem aconseguit una victòria d'aquelles que deixa marca, sent dominadors fora de casa, portant la iniciativa, creant ocasions, i fent un partit molt complert". L'única pega ha sigut el gol del Llevant en l'afegit: "que no ens n'haguem de penedir pel gol-average", ha lamentat.



El tècnic també ha parlat de l'àrbitre i de l'error de no expulsar Chema al quart d'hora per una falta sobre Portu que ni ha assenyalat. "En parlo avui perquè hem guanyat, perquè no ha de ser excusa. Però tot i agafar-me lluny la jugada, per mi la falta és clara i encara que li hagués ensenyat groga instants abans, la llei és la llei". També s'ha queixat del criteri de Munuera Montero a l'hora de repartir targetes: "sempre el més fàcil és amonestar els nostres jugadors, que són d'un equip gens violent. Tantes targetes ens condicionen, sobretot als més petits".





Machín ha aplaudit els 15 punts que ja té el Girona a la classificació i ha assenyalat que "ens donen un bon coixí per quan vinguin les vaques flaques. Ara ja hem de pensar en posar-ho el més complicat possible a la Reial Societat després de l'aturada". El tècnic ha reiterat que "som un equip valent", però ha volgut tocar de peus a terra recordant que "ens costarà molt salvar-nos, haurem de seguir treballant fins el final".