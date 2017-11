«Seguim sent l´equip més humil de Primera Divisió»

Fa menys de dues setmanes, just abans del partit de Riazor, el terreny que envoltava el Girona era un autèntic camp de mines amb un autèntic exèrcit de pessimistes posant en dubte la capacitat de l'equip de Pablo Machín per mantenir-se a Primera Divisió. En canvi, avui (12.00, beIN La Liga) el Girona visita el Ciutat de València per enfrontar-se al Llevant amb l'entorn, inclosos un bon nombre de desertors de l'exèrcit de pessimistes, parlant d'encadenar tres victòries consecutives i fent càbales sobre el lluny que quedaran les posicions de descens. Les dues victòries contra Deportivo i, sobretot, davant el Madrid han estat pura benzina per a la confiança dels jugadors del Girona i, conscient d'això, Pablo Machín s'ha passat la setmana recordant-los que tot i haver derrotat l'actual campió d'Europa ells encara són futbolistes d'un equip que està destinat a lluitar per mantenir-se a Primera Divisió: «M'ho heu sentit dir més d'un cop, després d'una victòria important és habitual que arribi un resultat menys important. Per això des de dimecres que estic parlant amb els jugadors per tornar-los a la realitat després del bany d'elogis que han rebut».

Una baixada a la realitat que implica visitar el camp del Llevant. Rivals dels gironins l'any passat a Segona Divisió i, igual que en el cas del bloc de Machín, ha començat bé la temporada del seu retorn a Primera Divisió mantenint bona part del bloc de jugadors de l'ascens. «És un equip molt competitiu i amb les idees molt clares, amb el mateix entrenador i jugadors semblant als de la temporada passada, que saben el que volen aconseguir a cada partit que és guanyar amb independència de la manera amb què ho aconsegueixin», explicava el tècnic del Girona sobre un rival que, fa 10 dies, va guanyar 0-2 a Montilivi en un partit de Copa que, per les moltes rotacions que van fer els dos tècnics, tindrà poc a veure amb el d'aquest migdia. «Sempre en pots treure conclusions, perquè encara que els jugadors fossin diferents, el sistema i l'esperit de joc del Llevant serà el mateix», apuntava Machín sobre el precedent de la Copa.

El Girona va marxar ahir cap a València amb els mateixos divuit convocats que el dia del Madrid i amb Machín valorant si no toca res o fa algun canvi a l'onze titular. Poc amant de modificar el que funciona, no seria estrany que el tècnic repetís onze. Si hi ha canvis, la primera fila de candidats a entrar a l'equip la formen Aleix Garcia, per bé que Granell i Pere Pons van jugar molt bé contra el Madrid, i Mojica com a alternativa pel carril esquerre on Aday, igual que Bernardo i Douglas Luiz, es troben a una sola targeta groga de la suspensió.

A l'altre costat, Juan Ramon Löpez Muñiz valora si apostar d'entrada pel davanter turc Enes Ünal que només porta quatre entrenaments. El Vila-real va pagar 15 milions al Manchester City aquest estiu per Ünal que havia destacat molt a la lliga holandesa cedit pels anglesos. A Vila-real, però, no s'ha pogut fer un lloc per la competència de Bakambu i Bacca i ara provarà de destacar en un Llevant que ha tingut molts problemes de lesions a la davantera. Per jugar contra el Girona, Muñiz té les baixes de Roger Martí, Iván López i Nano. Emmanuel Boateng o el debutant Ünal poden ser les referències ofensives mentre que Cheick Doukouré pot entrar en el mig del camp deixant José Campaña o Enis Bardhi a la banqueta. El Llevant té els mateixos punts que el Girona, 12, però les sensacions a l'entorn valencià són diferents que a gironí perquè, Copa al marge, l'equip no va guanyar cap partit el mes d'octubre.